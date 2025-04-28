Нагрузка столичных гостиниц снизилась

Нагрузка столичных гостиниц снизиласьАналитики связывают это с сокращением бизнес-поездок
Уровень загрузки гостиничных номеров в Москве в январе – марте 2025 г. снизился на 2,2 процентного пункта (п. п.) год к году до 69,8%. Это следует из данных консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP), с которыми ознакомились «Ведомости».
Год назад показатель загрузки, напротив, увеличивался. По данным CMWP, в I квартале 2024 г. он вырос в годовом выражении на 6,8 п. п. до 72,9%, а за весь 2024 год – на 2,8 п. п. до 77,8%.
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