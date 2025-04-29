Товары из «Пятерочки» и «Чижика» появятся на Ozon

Товары из «Пятерочки» и «Чижика» появятся на OzonЭто первый выход сетей супермаркетов Х5 на мультиформатный маркетплейс
У входящих в Х5 Group сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» появятся онлайн-витрины на Ozon, где можно будет заказать доставку товаров, сообщили представители сторон «Ведомостям». Сначала опция заработает в Москве и Петербурге, а потом – во всех регионах присутствия торговых сетей Х5. Заказ будет собираться и доставляться за срок от 30 минут с дарксторов Х5 силами группы.
На Ozon появится более 10 000 позиций ассортимента, среди которого продукты питания, готовая еда, собственные торговые марки (СТМ) сетей, средства гигиены, бытовая химия.
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