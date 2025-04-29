Товары из «Пятерочки» и «Чижика» появятся на Ozon

У входящих в Х5 Group сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» появятся онлайн-витрины на Ozon, где можно будет заказать доставку товаров, сообщили представители сторон «Ведомостям». Сначала опция заработает в Москве и Петербурге, а потом – во всех регионах присутствия торговых сетей Х5. Заказ будет собираться и доставляться за срок от 30 минут с дарксторов Х5 силами группы.