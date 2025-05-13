На маркетплейсах скупают товары с персонажами, созданными нейросетями

На маркетплейсах скупают товары с персонажами, созданными нейросетямиВысокий спрос отмечен на ИИ-мемы с Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала, а самым непопулярным оказался Шампанзини Бананинни
На маркетплейсе Wildberries резко вырос спрос на товары с персонажами вирусных интернет-мемов, созданных при помощи нейросетей, – Бомбардиро Крокодило, Балериной Капучино, Тралалело Тралала и др. Аналитики сервиса CDEK.Shopping также зафиксировали большое количество поисковых запросов на товары с изображением этих и других ИИ-персонажей. Это первые сгенерированные искусственным интеллектом мемы, которые проникли на маркетплейсы и де-факто стали продаваемыми брендами.
Согласно данным аналитического сервиса Mpstats, в апреле 2025 г. выручка продавцов товаров с этими мемами на Wildberries по модели FBS (продажа со склада продавца) составила 15,3 млн руб., что в 100 раз больше по сравнению с мартом (около 150 000 руб.). Продажи по модели FBO (со склада маркетплейса) на площадке выросли с 28 444 руб. в марте до 589 238 руб. в апреле, добавляют в Mpstats. Продажи таких товаров на Ozon по обеим моделям в марте составляли 13 465 руб., а в апреле уже 1,5 млн руб. На «Яндекс маркете» продажи в марте составили 283 руб., в апреле – 35 441 руб., следует из данных Mpstats.