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На маркетплейсах скупают товары с персонажами, созданными нейросетями

Высокий спрос отмечен на ИИ-мемы с Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала, а самым непопулярным оказался Шампанзини Бананинни
Лиана Липанова
Ведомости
Ведомости

На маркетплейсе Wildberries резко вырос спрос на товары с персонажами вирусных интернет-мемов, созданных при помощи нейросетей, – Бомбардиро Крокодило, Балериной Капучино, Тралалело Тралала и др. Аналитики сервиса CDEK.Shopping также зафиксировали большое количество поисковых запросов на товары с изображением этих и других ИИ-персонажей. Это первые сгенерированные искусственным интеллектом мемы, которые проникли на маркетплейсы и де-факто стали продаваемыми брендами.

Согласно данным аналитического сервиса Mpstats, в апреле 2025 г. выручка продавцов товаров с этими мемами на Wildberries по модели FBS (продажа со склада продавца) составила 15,3 млн руб., что в 100 раз больше по сравнению с мартом (около 150 000 руб.). Продажи по модели FBO (со склада маркетплейса) на площадке выросли с 28 444 руб. в марте до 589 238 руб. в апреле, добавляют в Mpstats. Продажи таких товаров на Ozon по обеим моделям в марте составляли 13 465 руб., а в апреле уже 1,5 млн руб. На «Яндекс маркете» продажи в марте составили 283 руб., в апреле – 35 441 руб., следует из данных Mpstats.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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