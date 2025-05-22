Ozon fresh и «Ашан» начали продавать готовую еду под совместным брендом

Новая линейка готовой еды «Ашана» и Ozon fresh включает 32 позиции в ценовом сегменте выше среднего. Из них 18 позиций готовой кулинарии, в том числе зеленые салаты, вторые блюда, омлеты, сэндвичи, а также 14 позиций различных десертов.