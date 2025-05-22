Ozon fresh и «Ашан» начали продавать готовую еду под совместным брендом

Ozon fresh и «Ашан» начали продавать готовую еду под совместным брендомЭто позволит Ozon fresh выйти в офлайн, а «Ашану» – увеличить онлайн-продажи
Сервис Ozon fresh (доставка свежих продуктов маркетплейса Ozon) запустил продажи готовой еды совместно с ритейлером «Ашан», сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. Линейка готовых блюд категории «ультрафреш» (со сроком годности до 5–7 дней) будет выпускаться под кобрендом обеих компаний. Это первая подобная коллаборация на российском рынке продуктового ритейла, заявили представители компаний.
Новая линейка готовой еды «Ашана» и Ozon fresh включает 32 позиции в ценовом сегменте выше среднего. Из них 18 позиций готовой кулинарии, в том числе зеленые салаты, вторые блюда, омлеты, сэндвичи, а также 14 позиций различных десертов.
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