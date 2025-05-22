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Ozon fresh и «Ашан» начали продавать готовую еду под совместным брендом

Это позволит Ozon fresh выйти в офлайн, а «Ашану» – увеличить онлайн-продажи
Денис Кузнецов
Полина Гриценко
Пресс-служба Ozon
Пресс-служба Ozon

Сервис Ozon fresh (доставка свежих продуктов маркетплейса Ozon) запустил продажи готовой еды совместно с ритейлером «Ашан», сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. Линейка готовых блюд категории «ультрафреш» (со сроком годности до 5–7 дней) будет выпускаться под кобрендом обеих компаний. Это первая подобная коллаборация на российском рынке продуктового ритейла, заявили представители компаний.

Новая линейка готовой еды «Ашана» и Ozon fresh включает 32 позиции в ценовом сегменте выше среднего. Из них 18 позиций готовой кулинарии, в том числе зеленые салаты, вторые блюда, омлеты, сэндвичи, а также 14 позиций различных десертов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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