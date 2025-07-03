Минфин предложил новый формат налоговых льгот для редкоземельных проектов

Он пояснил, что компании уже обратились с просьбой о льготах, но «безусловных» мер – вроде понижающего коэффициента к базовой ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – не будет. По словам Сазанова, возможна лишь схема, при которой ставка налога уменьшается на сумму фактически вложенных средств в проекты по добыче РЗМ. Бизнес сейчас думает, устраивает ли его такой подход, пояснил чиновник.