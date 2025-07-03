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Минфин предложил новый формат налоговых льгот для редкоземельных проектов

Он поможет компенсировать часть затрат на старте проектов, но не решит ключевых проблем отрасли
Георгий Бичашвили
Дарья Мосолкина
Александр Демьянчук / ТАСС
Александр Демьянчук / ТАСС

Минфин готов обсуждать налоговое стимулирование добычи редкоземельных металлов (РЗМ), но только в привязке к инвестициям в новые проекты. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал замминистра Алексей Сазанов.

Он пояснил, что компании уже обратились с просьбой о льготах, но «безусловных» мер – вроде понижающего коэффициента к базовой ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – не будет. По словам Сазанова, возможна лишь схема, при которой ставка налога уменьшается на сумму фактически вложенных средств в проекты по добыче РЗМ. Бизнес сейчас думает, устраивает ли его такой подход, пояснил чиновник.

Минпромторг прорабатывает около 20 инвестпроектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов, сказал министр Антон Алиханов 2 июля. На их основе будет сформирован долгосрочный баланс спроса и предложения, пояснил он.

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