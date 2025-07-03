Минфин предложил новый формат налоговых льгот для редкоземельных проектов

Минфин предложил новый формат налоговых льгот для редкоземельных проектовОн поможет компенсировать часть затрат на старте проектов, но не решит ключевых проблем отрасли
Минфин готов обсуждать налоговое стимулирование добычи редкоземельных металлов (РЗМ), но только в привязке к инвестициям в новые проекты. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал замминистра Алексей Сазанов.
Он пояснил, что компании уже обратились с просьбой о льготах, но «безусловных» мер – вроде понижающего коэффициента к базовой ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – не будет. По словам Сазанова, возможна лишь схема, при которой ставка налога уменьшается на сумму фактически вложенных средств в проекты по добыче РЗМ. Бизнес сейчас думает, устраивает ли его такой подход, пояснил чиновник.
Минпромторг прорабатывает около 20 инвестпроектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов, сказал министр Антон Алиханов 2 июля. На их основе будет сформирован долгосрочный баланс спроса и предложения, пояснил он.