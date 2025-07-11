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Hayat может запустить продажи подгузников и средств для стирки в регионах

Но там высокая конкуренция, поэтому для получения существенной доли рынка ей придется открыть там собственное производство
Валерия Кузьменко
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Турецкий производитель бытовой химии и средств гигиены Hayat изучает возможности запуска продаж некоторых импортируемых брендов в ряде российских регионов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор местного подразделения компании Метин Мете. Речь, по его словам, идет о бытовой химии Bingo, средствах по уходу за детьми Molfix и подгузниках для взрослых Evony. Сегодня эти марки представлены только в южных регионах страны, а также в онлайне, говорит он. Hayat сейчас исследует, как международные игроки представлены в различных городах и по какой цене они продают там свою продукцию, указывает Мете. Если у конкурентов там сильные позиции, то компания, по его словам, изучает, какую стоимость она может предложить и выгодно ли это ей. Конкретные регионы он не назвал, но сообщил, что такая возможность появилась у группы только сейчас, поскольку многие зарубежные бренды не рекламируют свои товары. Так, в марте 2022 г. такое решение приняла Procter & Gamble (P&G, бренды Pampers, Always, Tampax, Pantene, Tide, Ariel). Она также объявила, что отказывается от инвестиций в Россию и сокращает свой портфель в стране.

Однако Pampers от P&G ( а также Huggies от британской Kimberly-Clark) в категории товаров по уходу за детьми по-прежнему лидировали по продажам в деньгах с июня 2024 г. по май 2025 г., указывает аналитическая компании «Нильсен». Среди же средств для уборки первая позиция у Fairy от P&G, у средств для стирки – Persil от Lab Industries (бывшая Henkel). Марок Hayat в топ-5 самых продаваемых брендов в данных категориях нет, следует из информации «Нильсен». В мире же турецкая группа является четвертым крупнейшим производителем детских подгузников (бренд Molfix), указывает Мете.

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