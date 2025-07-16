Поставщики смогут избежать штрафов за невыполненные заказы для торговых сетей

Поставщики смогут избежать штрафов за невыполненные заказы для торговых сетейФАС разъяснила спорные моменты в поправках в законе о торговле
Сети должны получать подтверждение поставщика на каждую отгрузку товара по договору. Это следует из разъяснений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к поправкам в закон о торговле, вступающим в силу с 1 сентября 2025 г. Письмо с ними было направлено 14 июля в Палату поставщиков межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка в ответ на ее обращение. «Ведомости» ознакомились с этим документом. В самой палате на запрос «Ведомостей» не ответили. Необходимость разъяснений связана с обращениями поставщиков и отраслевых объединений по поводу применения новой нормы закона о торговле, объяснил представитель службы. По его словам, такие изменения защитят их права при заключении договоров с торговыми сетями. В Минпромторге на запрос «Ведомостей» не ответили.
Раньше поставщики были обязаны отгружать любой запрошенный сетью объем товара, даже если речь шла о годовом заказе, объясняет исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. При этом, по его словам, подтверждать наличие у него всей необходимой продукции было не нужно. Как отмечает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, отказаться он не мог, даже если у него не было сырья, ингредиентов, упаковки или производственных мощностей в нужном объеме. Если поставщик не выполнял заказ, ему грозил штраф, который в некоторых случаях превышал стоимость всей партии недопоставленного товара, продолжает Востриков. По его словам, торговые операторы могли злоупотреблять такой возможностью и применять эту практику для получения дополнительной прибыли. По оценкам «Союзмолока», общий объем штрафов за недопоставку, например, в молочной отрасли только за 2024 г. достигал 3–4 млрд руб.
Поправки в закон о торговле, утвержденные в мае 2025 г., предполагали, в частности, что сети будут устанавливать предельный размер поставок. Кроме того, с сентября ритейлеры не смогут штрафовать поставщиков, если те не отгрузили товар свыше ранее оговоренного объема. Но финальная редакция закона оказалась неоднозначной и не исключала возможности «согласования» заказа в одностороннем порядке, говорит Белов. Поставщики опасались, что сети смогут обходить это положение, проставляя в договорах увеличенную сумму, которая обязывала их выполнять заказы в ее пределах, объяснил «Ведомостям» топ-менеджер одного из них. Разъяснения ФАС решают проблему, считает Белов. Там, по его словам, четко прописано, что единственный случай, когда каждый заказ не должен подтверждаться поставщиком, – это согласованный план-график с объемами и датами поставки. Востриков также полагает, что такие меры защитят поставщиков от необоснованных взысканий. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Магните» от комментариев отказались. Х5 Group еще до внесения изменений соблюдала эти правила, говорит представитель группы. По его словам, вопросы по взаимоотношениям с поставщиками, включая подтверждение заказов и штрафы, решаются путем саморегулирования.
Впрочем, юристы сомневаются, что разъяснений ФАС будут достаточно в случае возможных судебных споров между ритейлерами и поставщиками. По словам юриста антимонопольной и регуляторной практики Vegas Lex Камиллы Истамовой, они носят рекомендательный характер. Такие разъяснения могут послужить дополнительным обоснованием позиции одной из сторон процесса, но они не являются приоритетными по сравнению с нормативными правовыми актами или договором, объясняет она. Еще в постановлении от 1997 г. Конституционный суд указал, что разъяснения обязательны для исполнения и идентичны по юридической силе законодательному акту, продолжает Истамова. Но в таком случае они должны быть опубликованы и подписаны публично. Здесь же такого нет, резюмирует юрист.