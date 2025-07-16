Поставщики смогут избежать штрафов за невыполненные заказы для торговых сетей

Поправки в закон о торговле, утвержденные в мае 2025 г., предполагали, в частности, что сети будут устанавливать предельный размер поставок. Кроме того, с сентября ритейлеры не смогут штрафовать поставщиков, если те не отгрузили товар свыше ранее оговоренного объема. Но финальная редакция закона оказалась неоднозначной и не исключала возможности «согласования» заказа в одностороннем порядке, говорит Белов. Поставщики опасались, что сети смогут обходить это положение, проставляя в договорах увеличенную сумму, которая обязывала их выполнять заказы в ее пределах, объяснил «Ведомостям» топ-менеджер одного из них. Разъяснения ФАС решают проблему, считает Белов. Там, по его словам, четко прописано, что единственный случай, когда каждый заказ не должен подтверждаться поставщиком, – это согласованный план-график с объемами и датами поставки. Востриков также полагает, что такие меры защитят поставщиков от необоснованных взысканий. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Магните» от комментариев отказались. Х5 Group еще до внесения изменений соблюдала эти правила, говорит представитель группы. По его словам, вопросы по взаимоотношениям с поставщиками, включая подтверждение заказов и штрафы, решаются путем саморегулирования.