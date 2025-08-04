У россиянок сформировался ажиотажный спрос на стайлеры для волос

В первом полугодии 2025 г. продажи стайлеров на российском рынке увеличились в количестве на 22% до 3,5 млн шт., а выручка – на 7% до 11,2 млрд руб., подсчитали в «М.видео-Эльдорадо». Статистику «М.видео-Эльдорадо» подтвердил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. В топ-3 по количеству продаж были российская Luni, американская King Professional и немецкая Rowenta, по выручке – Rowenta, британская Dyson и Luni, следует из данных «М.видео-Эльдорадо» и «Холодильник.ру».