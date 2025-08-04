Россияне стали реже заказывать одежду и обувь из-за рубежа

Тенденция снижения спроса на такую продукцию подтверждается и падением доли отдельных марок в общем объеме продаж на CDEK.Shopping. Так, у бренда Zara (принадлежит испанской Inditex) этот показатель за этот же период снизился на 2,72 п. п. до 1,61%, а японской Uniqlo – на 1,13% до 2,38%. Другие платформы, на которых можно заказать товары из-за рубежа (Ozon Global, Wildberries, «Яндекс маркет»), свои данные по продажам заграничных товаров по категориям не предоставили. Представитель AliExpress лишь указал, что одежда наряду с электроникой, товарами для дома, хобби, автомобильными и мототоварами остается наиболее популярной в интернет-магазине.