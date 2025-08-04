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Главная / Бизнес /

Россияне стали реже заказывать одежду и обувь из-за рубежа

Многие ушедшие из страны бренды и так присутствуют на нашем рынке
Валерия Кузьменко
Freepik
Freepik

Доля одежды и обуви в общем объеме заказов из-за рубежа на CDEK.Shopping, по данным января – июня 2025 г., снизилась на 8 п. п. год к году до 45%, говорится в исследовании данной площадки, с которым ознакомились «Ведомости». Там указано, что эта категория остается лидером продаж, которые в целом за шесть месяцев выросли на 8% до 2,3 млрд руб. Сколько из них приходится на одежду и обувь, в документе не уточняется.

Тенденция снижения спроса на такую продукцию подтверждается и падением доли отдельных марок в общем объеме продаж на CDEK.Shopping. Так, у бренда Zara (принадлежит испанской Inditex) этот показатель за этот же период снизился на 2,72 п. п. до 1,61%, а японской Uniqlo – на 1,13% до 2,38%. Другие платформы, на которых можно заказать товары из-за рубежа (Ozon Global, Wildberries, «Яндекс маркет»), свои данные по продажам заграничных товаров по категориям не предоставили. Представитель AliExpress лишь указал, что одежда наряду с электроникой, товарами для дома, хобби, автомобильными и мототоварами остается наиболее популярной в интернет-магазине.

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