«Полюс» сократил выпуск золота в первом полугодии на 11%

Капитальные затраты в первом полугодии 2025 г. составили $932 млн, что в 2,1 раза больше показателя января – июня 2024 г., сообщил «Полюс». Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA снизилось с 1,1 на конец 2024 г. до 1 на 30 июня 2025 г. Кроме того, в первом полугодии «Полюс» увеличил взносы по программам благотворительности в четыре раза до 15,4 млрд руб., следует из отчета.