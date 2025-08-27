Газета
Главная / Бизнес /

«Полюс» сократил выпуск золота в первом полугодии на 11%

Но финансовые показатели компании улучшились за счет роста цен на драгметалл
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший российский золотодобытчик «Полюс» сократил производство золота в январе – июне 2025 г. на 11% по сравнению с показателем первого полугодия прошлого года – до 1,3 млн тройских унций. Об этом компания сообщила 27 августа в пресс-релизе к публикации финансового отчета по МСФО.

Основной причиной падения выпуска названо плановое сокращение производства на ключевом активе «Полюса» – месторождении «Олимпиада», которое одновременно является одним из крупнейших в России. Частично это падение было компенсировано ростом производства на Наталкинской золотоизвлекательной фабрике (Наталкинской ЗИФ) и Вернинской ЗИФ, поясняет компания.

Производство аффинированного золота на месторождении «Олимпиада» в январе – июне упало на 17% до 495 700 унций. При этом в январе – июне этого года компания не производила золото в концентрате в связи с плановым завершением добычи сурьмяных руд на карьере «Восточный» (расположен на том же месторождении). В январе – июне прошлого года «Полюс» выпустил 116 400 унций золота в концентрате.

Производство золота в сплавах (лигатурах) в первом полугодии снизилось на 12% в годовом выражении до 1,3 млн унций. Общий объем реализации золота в первом полугодии 2025 г. составил 1,2 млн унций, что на 5% меньше показателя января – июня прошлого года.

Аналитики повысили прогнозы по цене на золото в 2025 году до $2900–3000 за унцию

Бизнес / Промышленность

За 2025 г. компания планирует произвести 2,5–2,6 млн унций золота, отмечается в сообщении. В прошлом году выпуск золота составил 3 млн унций. Таким образом, в этом году «Полюс» может сократить производство металла на 13–17%.

Но финансовые показатели компании в первом полугодии, несмотря на снижение добычи, выросли. Выручка «Полюса» по МСФО увеличилась на 35% в годовом выражении и составила $3,7 млрд. Рост обусловлен увеличением средней цены реализации аффинированного золота, поясняет компания.

Скорректированный показатель EBITDA в первом полугодии 2025 г. вырос на 32% и составил $2,7 млрд. Чистая прибыль компании в январе – июне достигла $2 млрд (+27%). Скорректированная чистая прибыль (без учета обесценения активов, прибылей и убытков от производных финансовых инструментов и курсовых разниц) увеличилась на 20% до $1,4 млрд.

Выручка и EBITDA «Полюса» выросли благодаря росту мировых цен на золото, который позволил компенсировать плановое снижение производственных показателей, отмечают старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин и аналитик «БКС мир инвестиций» Николай Масликов. По расчетам «БКС мир инвестиций» на основе данных Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), средняя цена на золото в первом полугодии 2025 г. составила $3067 за унцию, что на 39% больше, чем в январе – июне 2024 г. На фоне роста EBITDA свободный денежный поток (FCF) «Полюса» вырос вдвое и составил $1,5 млрд, обращает внимание Масликов.

«Полюс» раскрыл инвестиции в Сухой Лог

Капитальные затраты в первом полугодии 2025 г. составили $932 млн, что в 2,1 раза больше показателя января – июня 2024 г., сообщил «Полюс». Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA снизилось с 1,1 на конец 2024 г. до 1 на 30 июня 2025 г. Кроме того, в первом полугодии «Полюс» увеличил взносы по программам благотворительности в четыре раза до 15,4 млрд руб., следует из отчета.

Капитальные затраты «Полюса» в первом полугодии выросли в связи с работами по освоению месторождения Сухой Лог и работами на «Олимпиаде», отмечает Кривохижин. Ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов считает, что этот год может стать для «Полюса» рекордным по объему капзатрат.

Совет директоров «Полюса» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 70,85 руб. на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общий объем дивидендов может составить 96,4 млрд руб. Это соответствует 30% от объема EBITDA. Решение о выплате дивидендов акционеры примут на внеочередном собрании 30 сентября 2025 г. Дата закрытия реестра – 13 октября. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики ожидали дивиденды компании за первое полугодие на уровне 65–74 руб. на акцию.

Сколько заработал «Полюс» в 2024 году

«Полюс» – крупнейший золотодобытчик в России и один из мировых лидеров отрасли. Основные предприятия компании находятся в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В 2024 г. компания увеличила производства золота на 7% до 3 млн унций. Выручка по МСФО в прошлом году выросла на 40% до $7,3 млрд, скорректированный показатель EBITDA – на 47% до $5,7 млрд, чистая прибыль – в 1,9 раза до $3,2 млрд.

По прогнозу Данилова, в 2025 г. «Полюс» увеличит выручку на 12% до $8,2 млрд, показатель EBITDA – на 3% до $5,9 млрд. Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев считает, что выручка компании в 2025 г. составит 682,2 млрд руб. ($8,5 млрд по курсу ЦБ на 27 августа), EBITDA – 485,6 млрд руб. ($6 млрд), чистая прибыль – 304,2 млрд руб. ($3,8 млрд). Результаты могут оказаться лучше, если цена на золото продолжит рост или ослабнет рубль, уточняет эксперт.

На фоне публикации отчетности и рекомендации по дивидендам стоимость акций «Полюса» на Мосбирже снижалась. По данным на 16:15 мск одна акция компании стоила 2135,8 руб., что на 3,3% меньше стоимости бумаги на момент закрытия предыдущей торговой сессии. Капитализация компании составляла 2,9 трлн руб.

