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Аналитики повысили прогнозы по цене на золото в 2025 году до $2900–3000 за унцию

Высокий спрос на металл ожидается на фоне геополитической напряженности и ослабления доллара
Василий Милькин
SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP
SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP

По данным Kept, средняя цена на металл в I квартале 2025 г. выросла на 20% в годовом выражении до $2860 за унцию. При этом котировки неоднократно обновляли исторические максимумы. В прошлом году золото подорожало на 23% до $2388 за унцию.

Аналитики компании приводят два возможных сценария изменения стоимости драгметалла. При достижении взаимных договоренностей между США и Китаем относительно импортных пошлин и прекращения «торговых войн» средняя цена вырастет до $2870 за унцию. В случае дальнейшей эскалации торгового противостояния стоимость металла увеличится до $3032 за унцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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