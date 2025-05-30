Аналитики повысили прогнозы по цене на золото в 2025 году до $2900–3000 за унцию

Аналитики повысили прогнозы по цене на золото в 2025 году до $2900–3000 за унциюВысокий спрос на металл ожидается на фоне геополитической напряженности и ослабления доллара
По данным Kept, средняя цена на металл в I квартале 2025 г. выросла на 20% в годовом выражении до $2860 за унцию. При этом котировки неоднократно обновляли исторические максимумы. В прошлом году золото подорожало на 23% до $2388 за унцию.
Аналитики компании приводят два возможных сценария изменения стоимости драгметалла. При достижении взаимных договоренностей между США и Китаем относительно импортных пошлин и прекращения «торговых войн» средняя цена вырастет до $2870 за унцию. В случае дальнейшей эскалации торгового противостояния стоимость металла увеличится до $3032 за унцию.
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