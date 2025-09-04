УК «Лидер» стала совладельцем перевозчика будущей ВСМ Москва – Петербург

Принадлежность «ВСМ-400» столичному метрополитену – временное решение, в будущем ее передадут под контроль РЖД, писала в июле 2024 г. «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Организация перевозочной деятельности по маршруту Москва – Санкт-Петербург предполагается силами «ВСМ-400» и РЖД на основании отдельного договора с концессионером, отмечается в ее отчете за 2024 г. «Ведомости» направили вопросы в инфоцентр ВСМ.