УК «Лидер» стала совладельцем перевозчика будущей ВСМ Москва – Петербург

УК «Лидер» стала совладельцем перевозчика будущей ВСМ Москва – ПетербургЭто может быть связано с уточнением финансовой модели проекта
Владельцем 25% компании «ВСМ-400», выбранной перевозчиком по строящейся высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, стала УК «Лидер». Переход доли от единственного владельца – ГУП «Московский метрополитен» – состоялся 2 сентября, следует из данных ЕГРЮЛ. У «Московского метрополитена» осталось 75% долей компании.
«Лидер» управляет активами негосударственных пенсионных фондов, а также инвестфондами и ценными бумагами. В 2024 г. «Лидер» стала крупнейшей в стране управляющей компанией по объему средств пенсионных резервов НПФ в размере 512,7 млрд руб., следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА».
По состоянию на конец 2024 г., 44,3% акций «Лидера» принадлежало «НПФ Газфонд», 27,6% – госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», 25,7% - «Газпрому», 2,4% – прочим акционерам, говорится в отчете компании по МСФО. Причем «Газпрому» напрямую или косвенно принадлежит 41,5% акций НПФ. Еще 33,5% у страховой компании «Согаз», 25% – у самой УК «Лидер», еще 0,2% – у Газпромбанка.
Компания «ВСМ-400» создана в апреле 2024 г. для реализации высокоскоростных железнодорожных перевозок в рамках проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Компания займется их организацией, разработкой финансовой модели, требований к билетной системе и технологиям обслуживания пассажиров, говорится в ее отчетности по РСБУ за 2024 г.
Принадлежность «ВСМ-400» столичному метрополитену – временное решение, в будущем ее передадут под контроль РЖД, писала в июле 2024 г. «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Организация перевозочной деятельности по маршруту Москва – Санкт-Петербург предполагается силами «ВСМ-400» и РЖД на основании отдельного договора с концессионером, отмечается в ее отчете за 2024 г. «Ведомости» направили вопросы в инфоцентр ВСМ.
Концессионером строительства ВСМ является компания «ВСМ Две Столицы». С ней концедент от государства «Росжелдор» в июле прошлого года заключил соглашение о строительстве объекта. Владеет компанией-концессионером одноименная УК, учредили которую правительство Москвы и УК «Лидер».
На сайте УК «Лидер» говорится, что компания занимается организацией финансирования проекта ВСМ. В июне 2024 г. сообщалось, что она привлечет в него до 450 млрд руб. средств НПФ.
При этом общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,8 трлн руб. Финансирование проекта будет идти из разных источников: среди прочего, это собственные и заемные средства, капитальный грант из федерального бюджета и средства региональных бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей.
В декабре 2024 г. «ВСМ Две Столицы» подписала акт финансового закрытия по концессионному соглашению. В частности, речь идет о предоставлении целевого синдицированного кредита Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком и Совкомбанком с лимитом 792,55 млрд руб. В августе 2024 г. также был заключен договор с «Уральскими локомотивами» на покупку 41 высокоскоростного электропоезда.
Проект ВСМ вышел в активную фазу, что повлекло за собой вероятное уточнение его финансовой модели, предполагает президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Перераспределение долей между существующими участникам и появление новых инвесторов – часть этого процесса, связанного в том числе с дополнительными источниками финансирования, не исключает он.
Создание ВСМ предполагает строительство отдельных высокоскоростных путей на участке от станции Крюково (Алабушево) до Санкт-Петербурга – Главного протяженностью 679 км, а также покупку и эксплуатацию подвижного состава, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. Таким образом, время в пути между двумя городами составит чуть более двух часов. Плановый ввод в эксплуатацию ВСМ намечен на 1 апреля 2028 г.
«Ведомости» направили вопросы в УК «Лидер», «Газпром», «ВЭБ.РФ» и «Согаз». Представитель Минтранса отказался от комментариев.
Учитывая публично доступную информацию о сфере деятельности «Лидера» и специфике реализуемых компанией проектов, ее привлечение выглядит как попытка организовать профессиональное управление финансовой составляющей части проекта ВСМ, связанной с организацией перевозки, полагает советник практики «Сделки и корпоративное право» санкт-петербургского офиса юрфирмы Nextons Вячеслав Гареев.
После запуска ВСМ не исключено, что «Лидер» и владеющие ею компании могут остаться инвесторами проекта, говорит Гареев: условия концессии, скорее всего, это ограничивать не будут. Но также не исключено, что может измениться степень их участия, отмечает эксперт.