Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в сфере образования

5 сентября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства дал поручение подготовить план развития редкоземельной индустрии, рассказал о модернизации Трансарктического транспортного коридора, а также предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку. Он не согласился с оценкой о «технической стагнации» российской экономики и допустил увеличение дефицита бюджета. Помимо Путина на сессии присутствовали премьер-министры Лаоса и Монголии Сонсай Сипхандон и Гомбожавын Занданшатар, а также зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Кто следил за выступлением президента – в галерее «Ведомостей».



На фото слева направо: председатель правления ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Аркадий Ротенберг и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. / Андрей Гордеев / Ведомости