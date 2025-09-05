Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в сфере образования

Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в сфере образованияWildberries поспешила анонсировать такую платформу на день раньше выступления президента
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября предложил задействовать инфраструктуру отечественных маркетплейсов для государственных и муниципальных закупок в сфере образования в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).
«В июне на Петербургском экономическом форуме говорил о том, как важно использовать преимущества электронных маркетплейсов, – сказал Путин. – В рамках ЭПР предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. Рассчитываю, что правительство подготовит соответствующие предложения».
В Wildberries не дотерпели
Еще 4 сентября на сессии ВЭФ-2025, посвященной вопросам образования, основательница компании Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) объявила о том, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний «Просвещение» создали цифровую платформу для закупок для учебных заведений. Пилотный проект уже запущен в Рязанской области, где несколько школ совершили тестовые закупки, рассказала она.
В ходе сессии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что законодательство о закупках устарело и назрела необходимость его изменения, а проект с РВБ «позволит компенсировать сокращение выручки от учебников за счет прозрачных поставок оборудования в школы».
Гендиректор издательства «Просвещение» (крупнейший игрок в сегменте учебной литературы) Михаил Кожевников в разговоре с «Ведомостями» отметил, что логистическая сеть Wildberries позволит быстрее и дешевле доставлять товары даже в сельские школы. По его словам, речь об учебниках на новой платформе пока не идет.
«Мы уже получили первые отзывы участников пилотного проекта – образовательных учреждений Рязанской области, – добавил Кожевников. – Они говорят о простоте использования платформы и быстрых сроках доставки необходимого оснащения. Кроме того, платформа соберет проверенных поставщиков с качественными решениями для образовательных организаций, что поспособствует росту экономики в этой сфере».
Как закупаются учебники
Сейчас государственные и муниципальные образовательные организации обязаны закупать учебники в соответствии с положениями закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Это происходит через Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок. При этом, как отметил Илюхин, есть регионы, которые закупают учебники централизованно через местного оператора. Автономные учебные заведения, в свою очередь, должны закупать их через закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ, регулирует закупки госкомпаний. – «Ведомости»), добавил он.
Основа для выбора учебников – федеральный перечень учебников (ФПУ), утвержденный Минпросвещения, а также федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Деньги на закупку учебников школы получают из госбюджета. В соответствии с законом «Об образовании» учебные заведения бесплатно предоставляют учебники, пособия и методические материалы на время обучения.
Руководитель бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев отмечает, что процедура закупок через инфраструктуру маркетплейсов и электронных магазинов не нова. По его словам, уже действуют федеральный электронный магазин и региональные витрины, где госзаказчики с помощью быстрых торгов приобретают необходимую продукцию, включая учебники. «Очевидное конкурентное преимущество российских маркетплейсов в том, что крупнейшие игроки обладают мощной логистикой и способны обеспечить доставку в любую школу в любом регионе в максимально короткие сроки», – отметил Алексеев.
Насколько новая модель окажется эффективнее существующих решений с учетом жесткого законодательства и особенностей работы с бюджетными средствами, можно будет оценить по итогам анализа правоприменительной практики и контрольных мероприятий, заключил он.
У маркетплейсов есть доставка
Сегодня одна из серьезных проблем в образовании связана не столько с разработкой, сколько с доставкой учебников, отмечает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, большая часть учебников уже соответствует новым ФГОС и кодификаторам: по всем предметам определены темы, произведения, типы заданий и события, которые должны изучаться. Учебники разрабатываются, часть уже готова, однако вопрос их доставки в регионы остается непростым, указала Абанкина.
«Обсуждение этого вопроса велось и в Совете Федерации. Издательства, в частности «Просвещение», отмечают, что они успевают подготовить и напечатать учебники, но именно доставка в отдаленные регионы вызывает наибольшие трудности. Дальше ответственность ложится на регионы, которые должны довезти книги до школ», – пояснила она.
В этом контексте использование инфраструктуры маркетплейсов может стать эффективным решением, продолжила эксперт. У них есть отлаженные механизмы доставки, прозрачные процедуры и опыт, которым уже умеют пользоваться руководители образовательных организаций. Применение цифровых платформ позволит сократить путь учебников от издательства до школы и сделать процесс более современным, быстрым и доступным, заключила она.
Риски отказа от режима госзакупок
Эксперты указывают и на юридические и экономические риски инициативы. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко напомнил, что госзакупки «давно и успешно» регламентируются 44-ФЗ, который предусматривает проведение большинства закупок на восьми федеральных электронных торговых площадках.
«Есть элементы, которые можно усовершенствовать, но в целом система себя оправдывает. Любое обсуждение изменения режима госзакупок должно сопровождаться увеличением прозрачности. Сейчас нет подробностей о планируемых изменениях, чтобы можно было говорить об увеличении конкуренции, предложения или прозрачности», – отмечает Семко.
По его словам, маркетплейсы могут рассчитывать только на 10% закупок в сегменте ЗМО (закупок малого объема). При этом исходная новость о запуске платформы от Wildberries и «Просвещения» сообщала о работе на отдельной площадке, а не основном маркетплейсе, что, по словам Семко, говорит о возможной непрозрачности процедур для общественного контроля.
По его оценке, рынок образовательных закупок может составлять 400–600 млрд руб. Эта сумма включает строительство и ремонт школ, а также закупки учебного оборудования, говорит аналитик. «Мебель, учебники и канцтовары – только небольшая часть от этой суммы. Перспективы этого рынка почти целиком зависят от приоритетов государства», – добавил Семко.
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров назвал использование маркетплейсов в госзакупках «современным и своевременным шагом». По его словам, у площадок есть удобный интерфейс, быстрая доставка и прозрачная история заказов, что усиливает антикоррупционную составляющую. Дополнительное преимущество – возможность сравнивать цены и видеть отзывы, а также развитая цифровая аналитика, позволяющая государству получать данные о спросе и ценах в реальном времени.
Вместе с тем Федоров предупредил о рисках. «Первыми пострадают региональные издательства и мелкие поставщики, у которых нет ресурсов конкурировать с крупными игроками на площадке, где продвижение зависит от вложений в рекламу. Есть и угроза монополизации: если завязать госзакупки на инфраструктуру одного-двух частных маркетплейсов, зависимость государства от их правил и комиссий может стать критической», – отметил он. По его словам, ключевая проблема закупок остается прежней: выбор делается по цене, а не по качеству товара, что может привести к доминированию дешевых копий над отечественными аналогами.
Федоров подчеркнул, что почти все участники системы образования уже умеют пользоваться маркетплейсами, поэтому внедрение привычного пользовательского опыта в госзакупки выглядит логичным. «Технически масштабировать эксперимент на всю систему закупок можно без проблем. Вопрос в том, приведет ли это к большей прозрачности или, наоборот, создаст новую форму закрытого рынка под контролем нескольких корпораций», – резюмировал эксперт.