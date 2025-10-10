Газета
Главная / Бизнес /

Торговые центры «Мега» могут первыми в России запустить свою витрину на маркетплейсе

Это позволит их владельцу компенсировать арендаторам падение трафика
Валерия Кузьменко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Управляющее торгово-развлекательными центрами «Мега» ООО «УК «Мега» подало в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков «Мега онлайн» (в разной интерпретации) для классов электронной торговли и доставки. Соответствующее уведомление появилось в «СПАРК-Интерфаксе» 30 сентября. Это новый проект с маркетплейсом «Мегамаркет» (входит в группу Сбербанк), сообщил «Ведомостям» заместитель председателя правления Газпромбанка (владеет «Мегами») Тигран Хачатуров. Он будет запущен до конца 2025 г., уточняет представитель финансовой организации. По его словам, проект предполагает «цифровое присутствие «Меги онлайн» на платформе «Мегамаркета». Другие детали он не раскрыл. Хачатуров лишь добавил, что эта бизнес-модель значительно упростит вывод брендов на маркетплейс, обеспечив дополнительный канал продаж для арендаторов. В «Мегамаркете» на запрос не ответили.

Вероятно, речь идет о запуске отдельной витрины как самих торговых центров «Мега», так и ее арендаторов на площадке «Мегамаркета», предполагают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Тогда это будет первый известный случай, когда отдельная витрина появляется именно у бренда торговых центров, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

