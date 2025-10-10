Торговые центры «Мега» могут первыми в России запустить свою витрину на маркетплейсе

Управляющее торгово-развлекательными центрами «Мега» ООО «УК «Мега» подало в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков «Мега онлайн» (в разной интерпретации) для классов электронной торговли и доставки. Соответствующее уведомление появилось в «СПАРК-Интерфаксе» 30 сентября. Это новый проект с маркетплейсом «Мегамаркет» (входит в группу Сбербанк), сообщил «Ведомостям» заместитель председателя правления Газпромбанка (владеет «Мегами») Тигран Хачатуров. Он будет запущен до конца 2025 г., уточняет представитель финансовой организации. По его словам, проект предполагает «цифровое присутствие «Меги онлайн» на платформе «Мегамаркета». Другие детали он не раскрыл. Хачатуров лишь добавил, что эта бизнес-модель значительно упростит вывод брендов на маркетплейс, обеспечив дополнительный канал продаж для арендаторов. В «Мегамаркете» на запрос не ответили.