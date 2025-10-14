Производство пива снизилось по итогам девяти месяцев

Производство пива снизилось по итогам девяти месяцевПотребление этого напитка продолжает падать на фоне холодного лета
Производство пива и пивных напитков в январе – сентябре снизилось на 0,6% до 688,1 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При этом по итогам первого полугодия 2025 г. этот показатель вырос на 3,7% до 455 млн дал, за январь – июль он увеличился на 2,4% до 543,3 млн дал, за январь – август – на 1% до 623,4 млн дал.
А вот в сентябре российские пивовары снизили выпуск на 13,9% до 64,7 млн дал, тем самым нивелировав общий годовой рост. Производство напитков самой объемной категории – пива крепостью от 0,5 до 8,6% – за первые девять месяцев сократилось на 1,2% до 596,5 млн дал, крепкого пива – на 4,5% до 56 500 дал. Увеличился лишь выпуск пивных напитков – на 3,3% до 91,5 млн дал.
В «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) привели лишь динамику за первую половину года. Тогда производство такой продукции выросло на 5% год к году, в том числе благодаря расширению портфеля безалкогольных напитков, говорит представитель этой компании (в статистике РАТК такое пиво не учитывается). Но в отрасли в целом наблюдается сокращение объемов выпуска, признает он. В июле он упал на 4,1%, в августе – на 8,1%, приводит собеседник «Ведомостей» данные Росстата. В «Очаково», «Балтике» не ответили на запрос «Ведомостей». В «Объединенных пивоварнях» и Ассоциации производителей пива от комментариев отказались.
Объемы продаж за январь – сентябрь 2025 г. РАТК еще не приводил. Но в январе – июне розничная реализация пива и пивных напитков снизилась на 14,8% до 336,5 млн дал, сообщало ведомство со ссылкой на данные маркировки «Честный знак». Главной причиной сокращения объемов потребления такой продукции независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин называет холодное лето. Июнь и август оказались дождливыми, а в июле были лишь две теплые недели, напоминает он. В то же время, по его словам, в 2024 г. лето было засушливым, а жара держалась четыре месяца.
На сокращение объемов выпуска влияет демографическая ситуация, особенно снижение численности мужского населения, а также введение маркировки, которая «сильно усложнила и замедлила процесс производства», объясняет Небольсин. По данным Росстата, естественная убыль населения в 2024 г. составила 596 200 человек. Маркировка пива начала постепенно внедряться с 2023 г. С 1 сентября 2025 г. вводится последний ее этап – обязательный поэкземплярный учет в «Честном знаке».
В «Напитках вместе» ожидают, что это вызовет обеление рынка и потенциально увеличит объемы производства. Небольсин, напротив, считает, что на показателях выпуска пива маркировка не влияет. Он ожидает, что падение продаж и производства продолжится. Но в ноябре – декабре пивовары будут создавать запасы продукции в преддверии очередного повышения акцизов – это повлияет на динамику выпуска, указывает эксперт.
Акциз на пиво крепостью до 8,6% с 1 января 2026 г. может увеличиться с 30 до 33 руб. за литр, на крепкое пиво – с 56 до 62 руб. за литр. Такой проект изменений в Налоговый кодекс правительство внесло в Госдуму в конце сентября 2025 г.