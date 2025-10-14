Производство пива снизилось по итогам девяти месяцев

В «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) привели лишь динамику за первую половину года. Тогда производство такой продукции выросло на 5% год к году, в том числе благодаря расширению портфеля безалкогольных напитков, говорит представитель этой компании (в статистике РАТК такое пиво не учитывается). Но в отрасли в целом наблюдается сокращение объемов выпуска, признает он. В июле он упал на 4,1%, в августе – на 8,1%, приводит собеседник «Ведомостей» данные Росстата. В «Очаково», «Балтике» не ответили на запрос «Ведомостей». В «Объединенных пивоварнях» и Ассоциации производителей пива от комментариев отказались.