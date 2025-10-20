ОСК может удвоить инвестиции в модернизацию «Северной верфи»

Согласно презентации, которую госкорпорация представила на «Неве-2025», среди прочего в контуре «Северной верфи» возведут два эллинга, предназначенных для строительства судов размерами до 240 х 48 м. Каждый из эллингов будет состоять из трех пролетов шириной по 48 м и 38 м и иметь длину 250 м, они также будут оснащены мостовыми кранами грузоподъемностью 700–900 т.