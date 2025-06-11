ОСК отказалась от второго офиса в Санкт-Петербурге

С 2020 г. ОСК арендовала в «Сенаторе» около 10 000 кв. м, офис располагался по адресу: 17-я линия Васильевского острова, 22 В. В здании размещались сотрудники, отвечающие за военное и гражданское судостроение, техническое развитие, IT-сферу и материальное обеспечение, а также часть кадрового и финансово-экономического блока корпорации, писал «Коммерсантъ» в мае 2020 г.