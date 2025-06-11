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ОСК отказалась от второго офиса в Санкт-Петербурге

На этом судостроительный холдинг может сэкономить около 100 млн рублей в год
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, передана в доверительное управление ВТБ указом президента Владимира Путина во второй половине 2023 г.) расторгла контракт на аренду помещений в бизнес-центре «Сенатор» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Это «Ведомостям» сообщили источник на одном из предприятий ОСК, менеджер в сфере управления коммерческой недвижимостью города и подтвердил собеседник, знакомый с планами ОСК.

С 2020 г. ОСК арендовала в «Сенаторе» около 10 000 кв. м, офис располагался по адресу: 17-я линия Васильевского острова, 22 В. В здании размещались сотрудники, отвечающие за военное и гражданское судостроение, техническое развитие, IT-сферу и материальное обеспечение, а также часть кадрового и финансово-экономического блока корпорации, писал «Коммерсантъ» в мае 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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