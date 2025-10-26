Газета
Embraer допустил рост цен на самолеты на $2 млн из-за пошлин США

Глава компании предупредил о возможных отменах и задержках заказов
Полина Худякова
Андрей Гордеев / Ведомости
Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer предупредил о возможных отменах и задержках выполнения заказов на самолеты из-за американских пошлин, а стоимость одного судна может вырасти на $2 млн. Об этом Bloomberg сообщил генеральный директор компании Франсиско Гомес Нето.

«На данный момент у нас нет проблем с отменой заказов, но в среднесрочной перспективе это может произойти», – сказал он.

Решение президента США Дональда Трампа, как отметил глава Embraer, негативно скажется на американской промышленности. Он пояснил, что если компания начнет производить меньше самолетов, то снизит и закупки оборудования в США. «Именно поэтому нулевые пошлины так важны», – добавил он.

Лула да Силва призвал Трампа отменить тарифы США на бразильские товары

Политика / Международные новости

По оценке гендиректора Embraer, решение Трампа может добавить дополнительные $2 млн к стоимости каждого самолета. 

Авиапроизводителю удается противостоять угрозам введения пошлин благодаря росту прибыли и у компании есть «надежный план» на следующий год, отметил Гомес Нето. При этом Embraer не выполнила заказы на сумму $31 млрд, что стало самым высоким показателем за последние девять лет. Последствия введенных тарифов США обошлись компании в $80 млн, что примерно эквивалентно чистой прибыли за II квартал, пишет Bloomberg.

Ожидается, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва встретится с Трампом в Малайзии. Там он попробует убедить президента США снизить пошлины с 50 до 10%.

Президент США в конце июля подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. Этот шаг в Белом доме объяснили давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных.

В октябре лидер Бразилии в телефонном разговоре с Трампом призвал его отменить 40%-ную надбавку на бразильские товары и другие ограничительные меры, введенные Вашингтоном. До этого, 11 августа, Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом о консультациях с США по поводу введенных тарифов. По данным бразильской стороны, Вашингтон установил 10%-ную пошлину на все товары из Бразилии и дополнительную 40%-ную – на отдельные категории. Эти меры, считают в Бразилии, нарушают обязательства США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и Соглашению об урегулировании споров.

Reuters писало, что торговые ограничения могут нанести серьезный ущерб бразильскому агросектору. В частности, производители цитрусовых рассматривают возможность оставить урожай апельсинов несобранным. Также сообщалось, что американские компании начали отказываться от закупок бразильского кофе, который традиционно покрывал около трети потребностей рынка США.

