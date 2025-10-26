Embraer допустил рост цен на самолеты на $2 млн из-за пошлин США

В октябре лидер Бразилии в телефонном разговоре с Трампом призвал его отменить 40%-ную надбавку на бразильские товары и другие ограничительные меры, введенные Вашингтоном. До этого, 11 августа, Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом о консультациях с США по поводу введенных тарифов. По данным бразильской стороны, Вашингтон установил 10%-ную пошлину на все товары из Бразилии и дополнительную 40%-ную – на отдельные категории. Эти меры, считают в Бразилии, нарушают обязательства США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и Соглашению об урегулировании споров.