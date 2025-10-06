Лула да Силва призвал Трампа отменить тарифы США на бразильские товары
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал отменить 40%-ную надбавку на бразильские товары и другие ограничительные меры, введенные Вашингтоном. Об этом сообщила пресс-служба бразильского правительства.
Как уточняется в заявлении, разговор двух лидеров проходил «в дружеской обстановке» и длился около 30 минут.
«Президенты договорились о личной встрече в ближайшее время. Лула да Силва поднял вопрос о возможной встрече на саммите АСЕАН в Малайзии», – отметили в ведомстве.
11 августа Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом о консультациях с США по поводу введенных тарифов. По данным бразильской стороны, Вашингтон установил 10%-ную пошлину на все товары из Бразилии и дополнительную 40%-ную – на отдельные категории. Эти меры, считают в Бразилии, нарушают обязательства США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и Соглашению об урегулировании споров.
По информации агентства Reuters, торговые ограничения могут нанести серьезный ущерб бразильскому агросектору. В частности, производители цитрусовых рассматривают возможность оставить урожай апельсинов несобранным. Также сообщалось, что американские компании начали отказываться от закупок бразильского кофе, который традиционно покрывал около трети потребностей рынка США.