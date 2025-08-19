Обжарщики в США отказываются от кофе из Бразилии на фоне тарифов Трампа

Около трети необжаренного кофе в Америке обычно поступает из Бразилии, следует из материала. Вместе с тем сейчас американские пошлины против Бразилии составляют 50%. Компании избегают заключения новых контрактов и ищут возможности «маневра» в действующих сделках, чтобы избежать необходимости платить высокие пошлины.