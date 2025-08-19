Газета
Главная / Бизнес /

Обжарщики в США отказываются от кофе из Бразилии на фоне тарифов Трампа

В отношении страны действуют 50%-ные пошлины
Максим Цуланов
Igor Haritanovich / Pexels
Igor Haritanovich / Pexels

Американские обжарщики кофе избегают новых сделок с Бразилией из-за высоких американских пошлин. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на брокеров, обжарщиков и экспортеров.

Около трети необжаренного кофе в Америке обычно поступает из Бразилии, следует из материала. Вместе с тем сейчас американские пошлины против Бразилии составляют 50%. Компании избегают заключения новых контрактов и ищут возможности «маневра» в действующих сделках, чтобы избежать необходимости платить высокие пошлины.

Как заявили в бразильской экспортной группе Cecafé, некоторые американские покупатели просят увеличить сроки поставок в надежде на возможное снижение пошлин в будущем. Кофейный брокер Тиаго Казарини утверждает, что сделки между странами «полностью зашли в тупик»: «Никто ничего не покупает».

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на ЮАР и Бразилию

Политика / Международные новости

30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С учетом введенных с 1 августа пошлин общий тариф для Бразилии составил 50% – 10%-ная пошлина на все бразильские товары и дополнительная 40%-ная пошлина на определенные товары бразильского происхождения.

Reuters писал в июле, что план Трампа ввести 50%-ный тариф на все бразильские продукты может нанести серьезный удар по цитрусовому сектору Бразилии. Агентство сообщало, что из-за возможного закрытия доступа к рынку США фермеры в Бразилии уже рассматривают вариант оставить урожай апельсинов гнить в садах.

Трамп находится в торговом конфликте с действующими властями Бразилии из-за, по его утверждению, политически мотивированного преследования экс-президента страны Жаира Болсонару.

Читайте также:Что известно о новых пошлинах Трампа
