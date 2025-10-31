«Нанолек» планирует разработать вакцину от девяти типов ВПЧ

«Нанолек» планирует разработать вакцину от девяти типов ВПЧСейчас россиянам доступны только четырехвалентные варианты препарата
Научно-производственный центр фармацевтической разработки компании «Нанолек» планирует разработать российскую девятивалентную вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом рассказал «Ведомостям» директор центра Алексей Екимов. Конкретных сроков создания препарата он не назвал. По его словам, такая вакцина позволила бы предотвратить 95% случаев заражения вирусом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВПЧ является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин, он вызывает более 95% случаев рака шейки матки. По словам главного детского аллерголога-иммунолога министерства здравоохранения Московской области Андрея Продеуса, вирус также является триггером в развитии порядка 70–80% злокачественных опухолей гортани и языка.
Первое отечественное производство вакцины против ВПЧ открыли в Кировской области 29 октября 2025 г. Российский препарат цегардекс может защитить от 6, 11, 16 и 18 типов вируса. На них приходится около 70–80% всех случаев инфицирования, уточнил Екимов. «Расширение валентности вакцины на пять дополнительных онкогенных штаммов позволит охватить еще 10–15% случаев заражения», – добавил он.
Екимов также отметил, что увеличение количества компонентов в прививке может создать повышенную нагрузку на иммунитет. Тем не менее правильно подобранный состав девятивалентного препарата позволит обеспечить высокую эффективность вакцинации, заключил он.
В настоящее время в девятивалентном варианте выпускается только иностранный препарат гардасил. Вакцина содержит антигены 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58 типов ВПЧ и разрешена к применению среди пациентов от 9 до 45 лет, говорится на сайте производителя – международной биофармацевтической компании MSD. Гардасил-9 не зарегистрирован и недоступен в РФ. Россияне могут привиться четырехвалентным вариантом вакцины на платной основе.
Полностью обеспечить жителей страны отечественным препаратом против четырех типов ВПЧ «Нанолек» планирует в 2027 г., писали «Ведомости». При этом запланированное на 2026 г. включение вакцины в Национальный календарь профилактических прививок, скорее всего, отложат на 1–2 года, говорила главный внештатный специалист, гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова. Это значит, что в ближайшее время граждане РФ не смогут вакцинироваться по полису ОМС.