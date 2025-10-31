«Нанолек» планирует разработать вакцину от девяти типов ВПЧ

Полностью обеспечить жителей страны отечественным препаратом против четырех типов ВПЧ «Нанолек» планирует в 2027 г., писали «Ведомости». При этом запланированное на 2026 г. включение вакцины в Национальный календарь профилактических прививок, скорее всего, отложат на 1–2 года, говорила главный внештатный специалист, гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова. Это значит, что в ближайшее время граждане РФ не смогут вакцинироваться по полису ОМС.