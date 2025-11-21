Суд в Москве потребовал взыскать с Wintershall Dea 7,5 млрд евро

Разбирательство против России началось в декабре 2024 г. на основании положения договора к Энергетической хартии (Лиссабон, 1994 г.), который в РФ не ратифицирован. Немецкая компания утверждала, что лишилась возможности вести бизнес в России и понесла убытки, но, по версии российской стороны, после начала спецоперации именно Wintershall Dea добровольно прекратила сотрудничество с «Газпромом» и присоединилась к санкциям Евросоюза. А в начале 2023 г. Wintershall Dea и вовсе заявила о планах покинуть российский рынок.