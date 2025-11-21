Суд в Москве потребовал взыскать с Wintershall Dea 7,5 млрд евро

Суд в Москве потребовал взыскать с Wintershall Dea 7,5 млрд евроПрокуратура настаивает, что компания проигнорировала прошлые решения
Арбитражный суд Москвы 20 ноября удовлетворил требование Генпрокуратуры о взыскании с немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, юрфирмы Aurelius Cotta и двух международных арбитров – Шарля Понсе и Олуфунки Адекои – 7,5 млрд евро. Немецкая компания проигнорировала требования российского суда о запрете на судебные процессы в Гааге.
9 сентября, писали «Ведомости», по решению московского арбитражного суда ответчикам было запрещено продолжать разбирательства в международном суде. Такое решение было принято из-за того, что немецкая компания приступила к реализации санкций, нарушив взятые на себя обязательства по энергопроектам.
Разбирательство против России началось в декабре 2024 г. на основании положения договора к Энергетической хартии (Лиссабон, 1994 г.), который в РФ не ратифицирован. Немецкая компания утверждала, что лишилась возможности вести бизнес в России и понесла убытки, но, по версии российской стороны, после начала спецоперации именно Wintershall Dea добровольно прекратила сотрудничество с «Газпромом» и присоединилась к санкциям Евросоюза. А в начале 2023 г. Wintershall Dea и вовсе заявила о планах покинуть российский рынок.
Прокурор 20 ноября в суде напомнил, что в случае нарушения запрета вести спор против интересов России с немецкой компании должно быть взыскано 7,5 млрд руб. Зарубежная компания не просто проигнорировала решение о запрете на разбирательство в третейском суде Гааги, но и обратилась в суд Дубайского международного финансового центра с заявлением о принудительном исполнении приказа, заявил представитель надзорного ведомства. Теперь на Россию в ответ возложена обязанность прекратить производство по делу в Арбитражном суде Москвы, а также выплатить штраф.
Его размер в суде раскрывать не стали. В Генпрокуратуре сочли, что такие действия зарубежного партнера носят беспрецедентный характер и как минимум нарушают нормы российской Конституции, где сказано, что судебная власть России независима от решений иностранных государств.
Уникальный случай
Взыскание миллиардных сумм с Wintershall крайне малореалистично, так как у компании почти нет активов в России, а оставшиеся офисные площади несоразмерны штрафу, говорит советник Pen & Paper Роман Кузьмин. Обратить взыскание на зарубежные активы практически невозможно – суды ЕС не признают подобные решения российских судов, а в дружественных юрисдикциях исполнение также зависит от процессуальных и политических факторов, утверждает юрист.
По словам Кузьмина, попытки вмешательства национальных судов в международный арбитраж в мировой практике встречаются редко и считаются исключением. Российская модель «антиарбитражных» мер фактически уникальна и единственный заметный пример их добровольного исполнения – спор Unicredit и «Русхимальянса», где банк отказался от английского запрета под угрозой крупной судебной неустойки в России, заключил юрист.
Сам факт вступления предыдущего решения в силу открывает возможности для применения косвенных механизмов, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро A.T.Legal Николай Титов. В частности, ограничение деятельности в России, запрет на участие в определенных сделках, блокирование платежей, обращение взыскания на любые встречные требования Wintershall к российским государственным структурам, перечисляет он. На практике именно эти инструменты чаще всего дают реальный финансовый эффект, а не поход за зарубежными активами, утверждает Титов.
Мировая практика, где национальные органы пытались ограничивать участие юристов или компаний в международных арбитражах, минимальна, подтверждает руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража «МЭФ Legal» Николай Строев. По его мнению, примером может служить Иран с его «антисанкционными» антиисковыми запретами. В случае с Ираном, как и в случае с российскими антисанкционными нормами, такие нормы и принятые на их основе судебные акты национальных судов не признаются и не исполняются международным сообществом и международными арбитражными институтами, говорит Строев.
Что случилось
Wintershall Dea с 2004 г. вместе с ПАО «Газпром» осваивала Уренгойское месторождение газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Корпорация выполняла функции оператора нескольких участков этого энергопроекта. Wintershall Dea владела 50% АО «Ачимгаз», 25,01% АО «Ачим сбыт» и 25% ООО «Ачим девелопмент», а остальные активы обществ находились в собственности группы компаний ПАО «Газпром». В 2007 г. корпорация совместно с ПАО «Газпром» занималась разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения в том же регионе. В итоге корпорация заявила, сотрудничество было прекращено из-за указов президента Владимира Путина о невозможности вести бизнес в России.
В сентябре 2023 г. Wintershall Dea объявила, что к середине 2024 г. юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Wintershall Dea и OMV, подчеркивал, что Россия не начинала процесс изъятия активов иностранных компаний.