Арбитражный суд запретил Wintershall Dea судиться с Россией в Гааге

Арбитражный суд запретил Wintershall Dea судиться с Россией в ГаагеВ случае нарушения с участников зарубежного процесса должно быть взыскано по 7,5 млрд евро
Арбитражный суд Москвы 8 сентября удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры (ГП) к бывшей крупнейшей частной нефтегазовой компании в Европе Wintershall Dea, а также юридической фирме Aurelius Cotta и двум юристам – Шарлю Понсе и Олуфунке Адекои о запрете продолжать судебное разбирательство против России в международном арбитраже при Постоянной палате третейского суда в нидерландской Гааге.
В случае нарушения запрета суд определил взыскать с Wintershall и Aurelius Cotta по 7,5 млрд евро (столько пыталась взыскать компания с России) в пользу государства и такую же сумму – солидарно с двух юристов.
Изначально иск предъявлялся еще к одному юристу – Хамиду Гарави, но позже ГП от претензий к нему отказалась, пояснив, что Гарави «надлежащим образом оценил ситуацию» и заявил самоотвод, прекратив свои полномочия в международном разбирательстве.
Арбитражное разбирательство против России началось в декабря 2024 г. на основании положения договора к Энергетической хартии (г. Лиссабон, 1994 г.), который Россией не ратифицирован. Немецкая компания утверждала, что лишилась возможности вести бизнес в России и понесла убытки, но, по версии российской стороны, после начала спецоперации именно Wintershall Dea добровольно прекратила сотрудничество с «Газпромом» и присоединилась к санкциям Евросоюза.
К примеру, Wintershall Dea с 2004 г. вместе с ПАО «Газпром» осваивала Уренгойское месторождение газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Корпорация выполняла функции оператора нескольких участков этого энергопроекта. Wintershall Dea владела 50% АО «Ачимгаз», 25,01% АО «Ачим сбыт» и 25% ООО «Ачим девелопмент», а остальные активы обществ находились в собственности группы компаний ПАО «Газпром». В 2007 г. корпорация совместно с ПАО «Газпром» занималась разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения в том же регионе. В итоге корпорация заявила, сотрудничество было прекращено из-за указов президента Владимира Путина о невозможности вести бизнес в России, а ее инвестиции в добычу полезных ископаемых подверглись экспроприации.
В сентябре 2023 г. Wintershall Dea объявила, что к середине 2024 г. юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием. Решение затрагивало доли в совместных предприятиях в России, а также доли в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций). Компания также фиксировала убытки в размере 5,3 млрд евро.
В начале сентября 2023 г. Владимир Путин продлил для «Газпрома» ограничения на покупку газа у Wintershall и OMV по ценам выше объявленной предельной стоимости, которые были введены 22 декабря 2022 г. в ответ на действия недружественных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Wintershall Dea и OMV, подчеркивал, что Россия не начинала процесс изъятия активов иностранных компаний.
В ГП посчитали, что немецкая компания приступила к реализации санкций – нарушила взятые на себя обязательства по энергопроектам. Wintershall Dea еще с января 2023 г. заявляла о планах покинуть российский рынок.
Ни одно решение на основании или вытекающее из норм Арбитражного процессуального кодекса РФ не подлежит исполнению на территории государства – члена Евросоюза (ЕС), напоминает руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев. Антиисковые запреты российских судов игнорируются иностранными судами и международными арбитражами, как нарушающие принципы международного права, а также признаются принятыми российскими судами в отсутствие надлежащей юрисдикции, отмечает он.
Несмотря на решение российского суда, продолжает Строев, Wintershall Dea в случае успеха в Постоянной палате третейского суда сможет исполнить решение палаты в юрисдикциях, где находятся активы РФ. И трудности с исполнением в таком случае могут возникнуть у Wintershall Dea не в связи с запретом Арбитражного суда Москвы, а в связи с иммунитетом госимущества России от судебного взыскания, предусмотренным в международном праве и в большинстве юрисдикций, отмечает эксперт. Вместе с тем самоотвод арбитра международного арбитража в связи с антиисковым запретом и возможными санкциями, принятыми российским судом, является крайне редким, если не исключительным, случаем, продолжает Строев.
Заявление об отставке арбитра является обычной практикой в арбитражных спорах, обычно это связано с наличием конфликта интересов, добавляет советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Например, в деле АО «ДТЭК Крымэнерго» против России арбитр сослался на наличие связи с экспертом по делу со стороны истца.
Wintershall Dea была образована в 2019 г. в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Компания участвовала в проекте газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom International Projects LLC, но акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 млрд евро. Остальные 50% были профинансированы «Газпромом».