Арбитражный суд запретил Wintershall Dea судиться с Россией в Гааге

Претенденты на Wintershall Noordzee

Структура группы «Газпрома» по поиску и приобретению нефтегазовых активов в дружественных странах «Газпром интернэшнл лимитед» (Калининградская обл.) нашла потенциального покупателя на свои 50% акций нидерландской Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на голландском морском шельфе Mazarine Energy, писали «Ведомости» 8 сентября со ссылкой на материалы Окружного суда Гааги. Wintershall Noordzee – это совместное предприятие «Газпром интернэшнл лимитед» и Wintershall Dea. Компания добывает газ в Северном море и управляет 11 морскими установками. «Газпром» стал акционером Wintershall Noordzee в рамках обмена активами с Wintershall Dea в 2015 г. В марте прошлого года «Газпром интернэшнл лимитед» выставила долю в Wintershall Noordzee на продажу на электронной торговой площадке Газпромбанка, но о сделке не сообщалось.