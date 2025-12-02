«Норникель» планирует продать проект по добыче золота в Забайкалье

«Норникель» добывает золото как попутное сырье при добыче других металлов из комплексных руд. Объемы добычи золота компания не раскрывает. По данным портала «Вестник золотопромышленника», в 2024 г. Быстринский ГОК «Норникеля», как и годом ранее, произвел 8,1 т золота в виде концентрата, заняв восьмое место по добыче металла в России. Для сравнения: крупнейшими производителями в стране в 2024 г. были «Полюс» – 96,36 т, «Полиметалл» – 39 т и Highland Gold – 36 т.