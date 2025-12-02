«Норникель» планирует продать проект по добыче золота в Забайкалье

«Норникель» планирует продать проект по добыче золота в ЗабайкальеРост цен на золото создает хорошие условия для реализации непрофильного для компании актива, говорят эксперты
Компания «Норникель» планирует продать входящую в ее структуру компанию «Ширинское», которая владеет лицензией на добычу золота на Быстринско-Ширинском месторождении в Забайкальском крае. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с планами компании. Актив является непрофильным для «Норникеля» и это основная причина, по которой компания собирается его продать, поясняет один из собеседников. «Ведомости» отправили запрос в «Норникель».
О планах продажи актива также свидетельствует тендерная документация «Норникеля». В конце октября ГРК «Быстринское» (дочерняя компания «Норникеля», управляет Быстринским горно-обогатительным комбинатом) объявила тендер на выбор подрядчика для оказания услуг по сопровождению сделки по продаже одного из активов. Сам актив в техническом задании не указан, но в документе отмечается, что это общество, «владеющее лицензией для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на месторождении».
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», под это определение подходит только ООО «Ширинское», принадлежащее ГРК «Быстринское». Эта компания владеет единственной лицензией – на разведку и добычу полезных ископаемых на Быстринско-Ширинском месторождении рудного золота. Она действует до 31 мая 2029 г. Источники «Ведомостей» подтвердили, что речь идет именно об этом активе.
Быстринско-Ширинское месторождение расположено в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, в 24 км к юго-востоку от села Газимурский Завод. Лицензионный участок примыкает к участку недр, на котором расположено Быстринское месторождение полиметаллических руд (включают медь, железо и золото) – основной актив Быстринского ГОКа. Геологические запасы золота Быстринско-Ширинского месторождения составляют 6,08 т (категории С1 и С2), среднее содержание металла в руде – 2,58 г/т, прогнозные ресурсы (категории Р1 и Р2) – 15 т со средним содержанием металла в руде 1,84–2,06 г/т.
ГРК «Быстринское» приобрела лицензию на месторождение еще в 2006 г. через покупку ООО «Ширинское» у ныне не существующей якутской компании «Георесурс». С тех пор на участке недр ведутся геолого-разведочные работы (ГРР).
В 2015–2016 гг. на месторождении проводились работы по изучению возможности применения технологии добычи методом подземного хлорного выщелачивания. В 2017–2020 гг. были подготовлены варианты освоения месторождения и оценка минеральных ресурсов в соответствии со стандартами JORC. В частности, «Норникель» прорабатывал варианты совместной переработки руд Быстринско-Ширинского месторождения с золотыми рудами Быстринского месторождения.
В декабре 2022 г. компания представила результаты ГРР на государственную экспертизу, но в 2023 г. получила рекомендации по продолжению работ на флангах и глубоких горизонтах месторождения в связи с высокой сложностью его строения. В 2024 г. составлен соответствующий проект ГРР. Их выполнение запланировано на 2025 г., по результатам планируется подготовка технико-экономического обоснования и отчета с подсчетом запасов.
«Норникель» добывает золото как попутное сырье при добыче других металлов из комплексных руд. Объемы добычи золота компания не раскрывает. По данным портала «Вестник золотопромышленника», в 2024 г. Быстринский ГОК «Норникеля», как и годом ранее, произвел 8,1 т золота в виде концентрата, заняв восьмое место по добыче металла в России. Для сравнения: крупнейшими производителями в стране в 2024 г. были «Полюс» – 96,36 т, «Полиметалл» – 39 т и Highland Gold – 36 т.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты согласны, что основной причиной желания «Норникеля» реализовать актив является его непрофильность. Хотя «Норникель» ежегодно производит около 650 000 тройских унций золота, компания не стремится обзавестись отдельным золотодобывающим дивизионом, отмечает ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев напоминает, что Быстринский проект ориентирован на экспорт медного и железорудного концентрата в Китай. Золотосодержащий концентрат компания отправляет на обогатительные мощности «Норникеля» на Таймыре, поэтому дополнительная добыча золота в Забайкалье не создает для компании синергию, отмечает он. По мнению эксперта, для развития золотодобычи в Забайкалье компании необходимо строительство собственной золотоизвлекательной фабрики. Но запасов золота на участках «Норникеля» в регионе недостаточно для строительства фабрики, считает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что в текущих макроэкономических условиях запуск гринфилдов становится «задачей повышенной сложности». Высокая стоимость заимствований и санкционные ограничения на поставку оборудования делают такие проекты чрезмерно дорогими и рискованными, поясняет он. Поэтому компании стремятся сосредоточить ресурсы на развитии уже действующих проектов, указывает эксперт. С ним соглашается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В текущих условиях «Норникель» делает акцент на проектах, которые находятся на зрелых стадиях реализации и генерируют прибыль, отмечает он.
Еще одним мотивом для продажи Быстринско-Ширинского месторождения является рост цены на золото в мире, что увеличивает стоимость золоторудных активов, считают Данилов и Калачев. Цена на золото на мировом рынке 1 декабря составляла $4265 за унцию, свидетельствуют данные биржи Comex (США). С начала 2025 г. стоимость металла выросла в 1,6 раза. Данилов обращает внимание, что месторождение характеризуется высоким содержанием золота в руде.
Хазанов оценивает стоимость актива в 200–300 млн руб., отмечая, что проект пока находится на стадии ГРР. По оценке Шапошникова, исходя из текущих запасов актив может стоить 180–200 млн руб. Калачев дает более высокую оценку – до 2 млрд руб. «плюс-минус 20%».
По мнению Калачева, актив мог бы быть интересен компаниям, ведущим добычу золота в Забайкалье или соседних Иркутской и Амурской областях. Суверов полагает, что месторождение может заинтересовать Highland Gold Владислава Свиблова, так как оно может «логично вписаться в контур экспансии компании в Дальневосточном регионе». Хазанов считает потенциальными покупателями Highland Gold и «Мангазея майнинг». Шапошников называет «Мангазея майнинг» и Nordgold в числе возможных претендентов на актив. «Ведомости» направили запросы в эти компании.