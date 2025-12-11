Правительство поставило точку в обсуждении вопроса о пальмовом масле

В своем постановлении депутаты Госдумы попросили правительство представить позицию по ряду вопросов: улучшение контроля за его ввозом и производством продукции, в которой оно используется, а также за маркировкой товаров с ним. Кроме того, парламентарии просили оценить идею о повышении ставки ввозной таможенной пошлины на пальмовое масло и его фракции. Одновременно с этим предлагались меры нетарифного регулирования, введение акцизов, усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение.