Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Правительство поставило точку в обсуждении вопроса о пальмовом масле

Ранее депутаты предложили повысить ввозные таможенные пошлины на него и ввести акциз
Екатерина Дорофеева
Валерия Кузьменко
Елена Мухаметшина
DEDI SINUHAJI / EPA / ТАСС
DEDI SINUHAJI / EPA / ТАСС

Действующие законы, регулирующие производство, перевозку, хранение и использование пальмового масла, обеспечивают поступление на рынок России продукции, безопасной для взрослых и детей. На это указало правительство в ответе на октябрьское постановление Госдумы по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании. Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к нижней палате парламента, и представитель пресс-службы Белого дома.

Согласно ответу, вывод подтверждает отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) от 2019 г. Он говорит об отсутствии доказательных данных о рисках от пальмового масла для здоровья детей. Выводов о его вреде по сравнению с другими растительными маслами и животными жирами нет и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 г., указали в Белом доме.

В своем постановлении депутаты Госдумы попросили правительство представить позицию по ряду вопросов: улучшение контроля за его ввозом и производством продукции, в которой оно используется, а также за маркировкой товаров с ним. Кроме того, парламентарии просили оценить идею о повышении ставки ввозной таможенной пошлины на пальмовое масло и его фракции. Одновременно с этим предлагались меры нетарифного регулирования, введение акцизов, усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение.

Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах

Общество

Как следует из ответа правительства, для защиты населения утвержден новый межгосударственный стандарт для пальмового масла (ГОСТ 31647-2025), вступающий в действие с 1 января 2026 г. Кроме того, требования санитарно-эпидемиологических правил устанавливают, что пальмовое масло запрещено использовать во всех структурах, организующих питание детей. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров тоже не допускаются, говорится в ответе Белого дома. Например, в мороженом должен использоваться молочный жир.

За введение потребителей в заблуждение и нарушение продавцом технических регламентов предусматриваются административные наказания, напомнили в правительстве. Уголовная ответственность наступает за производство, хранение, перевозку либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Помимо имеющихся мер Минсельхоз направил в Минюст предложения усилить ответственность за нарушение техрегламентов, предъявляемых к пищевой продукции, сообщили в правительстве.

С 2025 г. действуют требования по дополнительной очистке на масложировых предприятиях для масел, предназначенных в пищу (в том числе пальмового), указали в правительстве. С этого года также введены требования по транспортировке растительных масел: перевозка только спецтранспортом из нержавеющей стали и других материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией.

795 000 т

пальмового масла поставлено в РФ в 2024 г., подсчитало в марте 2025 г. «РИА Новости» на основе данных Совета стран – производителей пальмового масла. Этот показатель минимальный за последние 10 лет, утверждает агентство. Основным поставщиком пальмового масла в РФ является Индонезия (более 70% от всех поставок)

Вопрос введения акцизов возможно рассмотреть с учетом ситуации на рынке пальмового масла, объемов и схем его поставки в РФ, сфер его использования, уровня цен на товар и продукцию, изготовленную с его применением. Корректировка ставки ввозной таможенной пошлины должна рассматриваться на уровне Евразийской экономической комиссии, что занимает длительное время, говорится в ответе Белого дома.

Правительство обратило внимание на альтернативу – увеличение с 1 января 2026 г. ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в отношении молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. Это создаст основу для доначисления налоговых платежей для недобросовестных компаний и наказания вплоть до лишения свободы, считают в Белом доме. Закон о повышении НДС с озвученными в письме параметрами ставки в ноябре подписал президент.

В Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла в продуктах

Общество

Действующие и вводимые меры регулирования в достаточной мере закрывают вопрос контроля качества пальмового масла и не требуют ужесточения, согласен с позицией правительства ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, излишне жесткое регулирование может перевести использование масла в серую зону, в которой контроля качества не будет вообще.

Польза от пальмового масла связана с содержанием в нем витаминов и антиоксидантов, но избыток насыщенных жиров и особенности производства могут влиять на здоровье, говорит педиатр детской клиники «Будь здоров» Евгения Пантюхина. Могут быть последствия от избыточного потребления: увеличивается риск развития ожирения, сахарного диабета, добавила она.

В Масложировом союзе России поддержали позицию правительства. Текущие меры контроля обеспечивают безопасность потребителей и не устанавливают лишних бюрократических барьеров для развития экономики и пищевой промышленности, говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. «Не все мифы и стереотипы, порожденные еще в 2010-х гг., о пальмовом масле развеяны, и поэтому его продолжают демонизировать», – считает он.

«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз, Минюст и Роспотребнадзор с просьбой рассказать, планируют ли они предлагать дополнительные меры по регулированию использования пальмового масла и усилению ответственности за нарушения при его производстве, транспортировке и использовании. «Ведомости» также попросили Госдуму подтвердить получение ответа правительства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её