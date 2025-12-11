Правительство поставило точку в обсуждении вопроса о пальмовом масле

Правительство поставило точку в обсуждении вопроса о пальмовом маслеРанее депутаты предложили повысить ввозные таможенные пошлины на него и ввести акциз
Действующие законы, регулирующие производство, перевозку, хранение и использование пальмового масла, обеспечивают поступление на рынок России продукции, безопасной для взрослых и детей. На это указало правительство в ответе на октябрьское постановление Госдумы по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании. Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к нижней палате парламента, и представитель пресс-службы Белого дома.
Согласно ответу, вывод подтверждает отчет Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN) от 2019 г. Он говорит об отсутствии доказательных данных о рисках от пальмового масла для здоровья детей. Выводов о его вреде по сравнению с другими растительными маслами и животными жирами нет и в тематическом обзоре Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 г., указали в Белом доме.
В своем постановлении депутаты Госдумы попросили правительство представить позицию по ряду вопросов: улучшение контроля за его ввозом и производством продукции, в которой оно используется, а также за маркировкой товаров с ним. Кроме того, парламентарии просили оценить идею о повышении ставки ввозной таможенной пошлины на пальмовое масло и его фракции. Одновременно с этим предлагались меры нетарифного регулирования, введение акцизов, усиление ответственности за введение потребителей в заблуждение.
Как следует из ответа правительства, для защиты населения утвержден новый межгосударственный стандарт для пальмового масла (ГОСТ 31647-2025), вступающий в действие с 1 января 2026 г. Кроме того, требования санитарно-эпидемиологических правил устанавливают, что пальмовое масло запрещено использовать во всех структурах, организующих питание детей. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров тоже не допускаются, говорится в ответе Белого дома. Например, в мороженом должен использоваться молочный жир.
За введение потребителей в заблуждение и нарушение продавцом технических регламентов предусматриваются административные наказания, напомнили в правительстве. Уголовная ответственность наступает за производство, хранение, перевозку либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Помимо имеющихся мер Минсельхоз направил в Минюст предложения усилить ответственность за нарушение техрегламентов, предъявляемых к пищевой продукции, сообщили в правительстве.
С 2025 г. действуют требования по дополнительной очистке на масложировых предприятиях для масел, предназначенных в пищу (в том числе пальмового), указали в правительстве. С этого года также введены требования по транспортировке растительных масел: перевозка только спецтранспортом из нержавеющей стали и других материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией.
795 000 т
Вопрос введения акцизов возможно рассмотреть с учетом ситуации на рынке пальмового масла, объемов и схем его поставки в РФ, сфер его использования, уровня цен на товар и продукцию, изготовленную с его применением. Корректировка ставки ввозной таможенной пошлины должна рассматриваться на уровне Евразийской экономической комиссии, что занимает длительное время, говорится в ответе Белого дома.
Правительство обратило внимание на альтернативу – увеличение с 1 января 2026 г. ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в отношении молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. Это создаст основу для доначисления налоговых платежей для недобросовестных компаний и наказания вплоть до лишения свободы, считают в Белом доме. Закон о повышении НДС с озвученными в письме параметрами ставки в ноябре подписал президент.
Действующие и вводимые меры регулирования в достаточной мере закрывают вопрос контроля качества пальмового масла и не требуют ужесточения, согласен с позицией правительства ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. По его словам, излишне жесткое регулирование может перевести использование масла в серую зону, в которой контроля качества не будет вообще.
Польза от пальмового масла связана с содержанием в нем витаминов и антиоксидантов, но избыток насыщенных жиров и особенности производства могут влиять на здоровье, говорит педиатр детской клиники «Будь здоров» Евгения Пантюхина. Могут быть последствия от избыточного потребления: увеличивается риск развития ожирения, сахарного диабета, добавила она.
В Масложировом союзе России поддержали позицию правительства. Текущие меры контроля обеспечивают безопасность потребителей и не устанавливают лишних бюрократических барьеров для развития экономики и пищевой промышленности, говорит исполнительный директор союза Михаил Мальцев. «Не все мифы и стереотипы, порожденные еще в 2010-х гг., о пальмовом масле развеяны, и поэтому его продолжают демонизировать», – считает он.
«Ведомости» направили запросы в Минсельхоз, Минюст и Роспотребнадзор с просьбой рассказать, планируют ли они предлагать дополнительные меры по регулированию использования пальмового масла и усилению ответственности за нарушения при его производстве, транспортировке и использовании. «Ведомости» также попросили Госдуму подтвердить получение ответа правительства.