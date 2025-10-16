Володин призвал запретить использование пальмового масла в детских продуктах
Использование пальмового масла во всех детских продуктах необходимо запретить, а в остальных – ограничить. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Он пояснил, что сейчас неизвестно, какого качества пальмовое масло завозится в РФ. «Есть то, что вредно, его нельзя завозить», – добавил Володин (цитата по «РИА Новости»).
Председатель нижней палаты выразил надежду, что этот вопрос возьмет на контроль лично председатель правительства, после чего Госдума сможет получить ответ о том, «что порядок в этой сфере будет наведен».
Володин уже выражал обеспокоенность этим вопросом. 9 июля он говорил, что Госдума ждет от Министерства экономического развития предложений по дальнейшему регулированию использования пальмового масла.
2 сентября думский комитет по контролю предложил ряд мер для ограничения использования пальмового масла в продуктах питания. Среди них – повышение таможенных пошлин на пальмовое масло, введение акцизов, а также контроль поступившего сырья и готовой продукции.