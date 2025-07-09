Володин призвал к «конкретным решениям» по пальмовому маслу

«Поэтому нас это не может не беспокоить. Вопрос поднимали не раз. Давайте все-таки переводить этот разговор в конкретные решения. Будем исходить из тем, связанных со здоровьем наших граждан. Ранее пальмовое масло облагалось налогом, как детское питание. Депутаты выступили с инициативой, и был принят федеральный закон по отмене этого льготного налогообложения», – пояснил председатель нижней палаты парламента.