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Володин призвал к «конкретным решениям» по пальмовому маслу

Ведомости

Пальмовое масло все в больших объемах поступает на рынок. Его активно используют производители питания. Немало таких продуктов употребляют дети. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому нас это не может не беспокоить. Вопрос поднимали не раз. Давайте все-таки переводить этот разговор в конкретные решения. Будем исходить из тем, связанных со здоровьем наших граждан. Ранее пальмовое масло облагалось налогом, как детское питание. Депутаты выступили с инициативой, и был принят федеральный закон по отмене этого льготного налогообложения», – пояснил председатель нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что Госдума ждет от Министерства экономического развития предложений по дальнейшему регулированию использования пальмового масла.

В июне 2023 г. Володин уже выступал с более радикальной инициативой – ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла в пищевых продуктах. Он объяснял свою позицию тем, что такие добавки, несмотря на низкую себестоимость и высокую прибыльность для бизнеса, представляют серьезную угрозу для здоровья потребителей.

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