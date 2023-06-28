Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла в пище

Пальмовое масло – это суррогат, более дешевый заменитель сливочного или другого масла. В Россию этот продукт завозят в основном из Малайзии и Индонезии. По словам аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилла Лозового, импорт пальмового масла в страну в последние три года оставался на одном уровне – примерно 1 млн т в год. В связи с этим говорить о том, что Россия наращивает закупки такой продукции, однозначно не приходится. Даже, напротив, есть все основания полагать, что этот показатель снизился, поскольку санкции повлияли на логистику, добавил эксперт. Одним из лидеров по импорту пальмового масла в Россию долгое время была компания «Солнечные продукты» (по данным Oilworld.ru, в 2017 г. ее доля на этом рынке оценивалась в 14% с объемом поставок в 8000 т). Она входила в финансово-промышленную группу «Букет», а ее акционером до конца 2000-х гг. был сам Володин. Но сейчас «Солнечные продукты» признаны банкротом.