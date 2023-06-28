Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла в пище

Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла в пищеЭто позволит защитить потребителей от некачественной продукции
С предложением о введении уголовной ответственности для компаний, которые используют заменители (в том числе пальмовое масло) при производстве продуктов питания, 28 июня выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Его слова приведены на официальном сайте нижней палаты. Он объясняет такую инициативу тем, что такие добавки стоят дешево и приносят больше прибыли бизнесу, но при этом они наносят вред здоровью потребителя. В связи с этим следует в срочном порядке подготовить изменения в законодательство, добавил Володин.
Пальмовое масло – это суррогат, более дешевый заменитель сливочного или другого масла. В Россию этот продукт завозят в основном из Малайзии и Индонезии. По словам аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилла Лозового, импорт пальмового масла в страну в последние три года оставался на одном уровне – примерно 1 млн т в год. В связи с этим говорить о том, что Россия наращивает закупки такой продукции, однозначно не приходится. Даже, напротив, есть все основания полагать, что этот показатель снизился, поскольку санкции повлияли на логистику, добавил эксперт. Одним из лидеров по импорту пальмового масла в Россию долгое время была компания «Солнечные продукты» (по данным Oilworld.ru, в 2017 г. ее доля на этом рынке оценивалась в 14% с объемом поставок в 8000 т). Она входила в финансово-промышленную группу «Букет», а ее акционером до конца 2000-х гг. был сам Володин. Но сейчас «Солнечные продукты» признаны банкротом.
По оценке Tebiz Group, российский рынок пальмового масла составляет более 110 млрд руб. Среди отечественных компаний, которые занимаются переработкой пальмового масла, – «Эфко пищевые ингредиенты», НМЖК, «Русагро-Саратов» и др. В этих компаниях на запрос «Ведомостей» не ответили.
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что Володин, скорее всего, имел в виду введение уголовной ответственности в отношении недобросовестных производителей, которые занимаются фальсификацией и обманывают покупателя, скрывая информацию о содержании растительных жиров в продуктах. По его словам, для фальсификации компании применяют в основном фасованное пальмовое масло, импортируемое из недружественных стран. Поэтому наравне с ужесточением ответственности Мальцев предложил повысить импортные пошлины или запретить ввоз фасованного пальмового масла. Однако при ужесточении наказания для производителей фальсификата нельзя создавать проблемы и излишние барьеры для добросовестных производителей, которые выпускают качественные и безопасные товары согласно техническим регламентам Евразийского экономического союза. Мальцев напоминает, что во всем мире жиры на основе пальмового масла используются при производстве огромного количества пищевой продукции, оно практически незаменимо при производстве кондитерских, хлебобулочных и молокосодержащих изделий, для приготовления снеков и полуфабрикатов.