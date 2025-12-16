Суд изучит продажу на Ozon книги иноагента

Суд изучит продажу на Ozon книги иноагентаЗа отсутствие обязательной маркировки на книге компании грозит штраф до 300 000 рублей
Пресненский районный суд Москвы 15 декабря 2025 г. зарегистрировал административное дело в отношении ООО «Интернет решения» – юрлица маркетплейса Ozon, следует из информации, опубликованной на сайте суда. Компания привлекается к ответственности по ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа государственного контроля, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Источник «Ведомостей», близкий к маркетплейсу, рассказал, что протокол связан с карточкой книги Александра Гениса (проживает в США, в сентябре 2024 г. признан иноагентом Минюстом России).
Основатель юридической компании Future Legal, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков пояснил, что ч. 42 ст. 19.5 КоАПа предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 70 000 до 100 000 руб. или дисквалификацию на срок до двух лет, а на юридических лиц – от 200 000 до 300 000 руб. Это первый случай дела, заведенного по указанной статье в отношении маркетплейсов.
Представитель Ozon подтвердила, что дело связано с требованиями законодательства об иностранных агентах и касается маркировки книжной продукции на платформе. Размещение карточек товаров с упоминанием иноагентов не запрещено, но такие карточки должны иметь маркировку 18+ и обязательное указание того, что материал произведен иноагентом, пояснила она.
Карточка книги, представленной на маркетплейсе, имела маркировку 18+, но в ней отсутствовало указание на статус иностранного агента, пояснила представитель Ozon. Это и послужило причиной предупреждения со стороны Главного управления Министерства юстиции по г. Москве, говорит она. О какой именно книге идет речь, в компании не уточнили.
«Система мониторинга на этапе модерации не выявила это нарушение – это единичная ошибка, мы уже работаем, чтобы она больше не повторялась, – отметила представитель маркетплейса. – Карточка уже заблокирована, и подтверждение блокировки направлено в Минюст». Представитель Ozon добавила, что система проверки выявляет такие карточки еще на этапе модерации: проверку ежедневно проходит более 12 млн карточек, из них в среднем около 50 000 карточек маркетплейс скрывает из-за различных нарушений и проводит круглосуточный мониторинг витрины.
По словам партнера аналитической компании Data Insight Федора Вирина, у маркетплейсов есть множество возможностей попасть под санкции из-за ошибок в маркировке товаров: книги, постеры, брендированные товары. Все эти товары должны быть правильно маркированы согласно законодательству. При этом маркетплейсы, не являясь СМИ, теоретически не обязаны так тщательно следить за публикуемым контентом, полагает Вирин.
Но, по словам эксперта, на практике ситуация сложнее: перечень иностранных агентов, которые подлежат маркировке, постоянно растет, что ведет к увеличению числа товаров, требующих соответствующей отметки. Вирин считает, что ключевой вопрос в том, кто должен нести ответственность за правильность маркировки: продавец, который владеет товаром, или маркетплейс, который управляет витриной. С юридической точки зрения, ответственность лежит на платформе, которая, несмотря на отсутствие права собственности на товары, обязана следить за всем, что публикуется на ее площадке, отмечает аналитик.
По мнению Вирина, даже если в будущем будут введены строгие ограничения, например запрет на контент, связанный с иноагентами, это не избавит маркетплейсы от необходимости проводить тотальную модерацию карточек товаров. Ошибки в такой системе неизбежны и в зависимости от строгости применения законодательства это может привести к увеличению комиссий маркетплейсов, что поможет компенсировать возникшие риски, заключил он.
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров подчеркнул, что такие дела, как правило, не несут угрозы деятельности крупных маркетплейсов. Максимальная санкция для юрлица ограничивается административным штрафом в размере нескольких сотен тысяч рублей. Для компании масштаба Ozon это чувствительным не является, но служит сигналом рынку о необходимости более тщательного соблюдения требований регулятора, отметил Федоров.
Он также подчеркнул, что подобные споры обычно заканчиваются либо устранением выявленных нарушений, либо назначением минимального штрафа и не предполагают уголовной ответственности или ограничений деятельности компании.