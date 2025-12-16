Суд изучит продажу на Ozon книги иноагента

Но, по словам эксперта, на практике ситуация сложнее: перечень иностранных агентов, которые подлежат маркировке, постоянно растет, что ведет к увеличению числа товаров, требующих соответствующей отметки. Вирин считает, что ключевой вопрос в том, кто должен нести ответственность за правильность маркировки: продавец, который владеет товаром, или маркетплейс, который управляет витриной. С юридической точки зрения, ответственность лежит на платформе, которая, несмотря на отсутствие права собственности на товары, обязана следить за всем, что публикуется на ее площадке, отмечает аналитик.