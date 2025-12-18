Минтранс ухудшил прогноз авиаперевозок в 2025 году

Прогноз Росавиации, представленный в начале 2025 г. главой агентства Дмитрием Ядровым, также составлял 109,7 млн пассажиров (-2% к результатам 2024 г.). В прошлом году пассажиропоток российских авиакомпаний достиг 111,7 млн человек, что стало максимумом с 2019 г. и на 6% превысило результаты 2023 г. (105 млн человек). Но этот рост был обеспечен за счет более интенсивной эксплуатации имеющегося парка.