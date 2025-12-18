Минтранс ухудшил прогноз авиаперевозок в 2025 году

Минтранс ухудшил прогноз авиаперевозок в 2025 годуИностранные самолеты постепенно выбывают из парков авиакомпаний
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 г. составит примерно 107,5 млн человек, что на 3,8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева на совещании в Совете Федерации 18 декабря.
Глава департамента констатировала общую тенденцию к снижению объемов перевозок. Она отметила, что если в начале года ожидаемый пассажиропоток составлял 109,7 млн человек за весь 2025 г., то текущая оценка ведомства составляет «где-то 107,5 млн» (цитата по «Интерфаксу»).
Ходырева пояснила, что пересмотр прогноза обусловлен отсутствием поставок новых самолетов и возможностей пополнения парков авиакомпаний из-за санкционных ограничений, а также «абсолютно логичным выбытием флота по техническому состоянию».
Прогноз Росавиации, представленный в начале 2025 г. главой агентства Дмитрием Ядровым, также составлял 109,7 млн пассажиров (-2% к результатам 2024 г.). В прошлом году пассажиропоток российских авиакомпаний достиг 111,7 млн человек, что стало максимумом с 2019 г. и на 6% превысило результаты 2023 г. (105 млн человек). Но этот рост был обеспечен за счет более интенсивной эксплуатации имеющегося парка.
Иностранные самолеты производства Airbus, Boeing и Embraer остаются основным средством перевозки пассажиров у российских авиакомпаний, отмечала в своем письме Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), направленном в Минтранс в начале декабря 2025 г. («Ведомости» писали об этом 15 декабря).
При этом парк воздушных судов (ВС) в условиях санкций продолжает сокращаться. Согласно более ранней оценке АЭВТ, на конец 2024 г. он насчитывал 1302 самолета (1332 ед. в 2023 г. и 1464 ед. – в 2021 г.). На 6 октября 2025 г. парк основных российских авиакомпаний составлял 1135 самолетов, из которых «на крыле» было 1088 ВС, говорил Ядров.
Производство и поставки судов российского производства регламентированы комплексной программой развития гражданской авиации (КПГА), принятой в 2022 г. Последняя версия программы от мая 2024 г. предполагает, что до 2030 г. включительно авиакомпании получат в общей сложности 994 самолета. Группа «Аэрофлот», например, ожидает получить 108 самолетов МС-21 до 2030 г. Первые импортозамещенные самолеты российского производства – МС-21 и SJ-100 – авиакомпании должны получить в конце 2026 г. После завершения их сертификации в КПГА планируется внести правки и представить обновленную версию этого документа.
На объем перевозок существенно влияют геополитические факторы и ожидаемое замедление экономики, считает старший научный сотрудник Межотраслевого аналитического центра Андрей Власенко. Открытие аэропортов на юге России (в частности Краснодара) может существенно увеличить спрос на перевозки на относительно коротких южных направлениях, продолжает он. В результате из-за снижения средней дальности перевозки пассажиропоток в 2026 г. может оказаться немного выше уровня 2025 г., отмечает эксперт.
Для гражданской авиации по-прежнему закрыты восемь аэропортов, включая Ростов-на-Дону, Анапу и Симферополь, запрет на полеты в которые был введен в 2022 г. В 2025 г. после трехлетнего перерыва было открыто авиасообщение с Геленджиком и Краснодаром, в 2024 г. – с аэропортом Элисты.
Падение пассажиропотока в 2025 г. до 107,5 млн человек может сократить выручку авиаперевозчиков на 3–8% при стабильных ценах на билеты, полагает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Рост тарифов, наблюдавшийся в течение года, способен частично компенсировать эти потери, продолжает эксперт. Но на размер выручки будут «давить» также рост операционных расходов, увеличение зарплат и сокращение парка, полагает он.
По оценке Баранова, совокупная выручка отечественных авиакомпаний в 2025 г. может составить 1,27–1,35 трлн руб. Следует ожидать роста издержек и сокращения маржинальности российских эксплуатантов, резюмирует он. Для сравнения: выручка сектора в 2024 г., по оценкам «Коммерсанта», составила 1,77 трлн руб.