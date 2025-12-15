Авиакомпании просят продлить особый режим эксплуатации зарубежных самолетов

Авиакомпании просят продлить особый режим эксплуатации зарубежных самолетовЭто необходимо для завершения процесса страхового урегулирования с иностранными собственниками
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся в собственности зарубежных лизингодателей. Это следует из письма ассоциации в Минтранс от 4 декабря, которое есть у «Ведомостей».
В письме отмечается, что сейчас воздушные суда (ВС) иностранного производства – Airbus, Boeing, Embraer – продолжают оставаться основным средством перевозки пассажиров у российских авиакомпаний. Существенная часть флота при этом остается в собственности иностранных компаний и используется на основе договоров лизинга, подчеркивается в документе.
Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям» получение письма АЭВТ и сказал, что на него будет дан ответ.
В 2022 г. после введения западных санкций против России зарубежные лизинговые компании уведомили отечественных перевозчиков о расторжении этих договоров и необходимости вернуть самолеты. В ответ на это в России была сформирована правовая база для поддержки авиакомпаний, чтобы те могли использовать арендованные ВС с учетом новых вводных.
Постановление № 412 от 19 марта 2022 г. определяет порядок использования импортных самолетов, по которым получены уведомления о расторжении договоров лизинга. Срок действия этого постановления изначально был установлен до конца 2024 г., затем продлен до конца 2026 г. Учитывая, что сроки урегулирования взаимоотношений с арендодателями не определены, АЭВТ предлагает продлить действие постановления № 412, следует из письма. Сроки желаемого продления действия документа в письме не указаны. «Ведомости» направили вопросы в ассоциацию.
В рамках этого постановления российские авиакомпании получили право не возвращать иностранным лизингодателям самолеты по договорам, заключенным до 24 февраля 2022 г. Платежи по этим договорам выполняются по особым правилам, они регламентированы указом президента РФ № 95: деньги зачисляются в рублях на специальные счета типа «С» в российских банках.
Постановление № 412 также предусматривает осуществление технического обслуживания и ремонта оставшихся в стране самолетов по российским стандартам, т. е. фактически на основании соответствующих нормативов федеральных авиационных правил.
Это позволяет обходиться без одобрения, сертификаций и оригинальных запчастей от западных производителей, что, по сути, создало замкнутый цикл эксплуатации авиатехники внутри страны.
При этом вывоз за границу иностранных самолетов, взятых в лизинг до 24 февраля 2022 г., также ограничен. Согласно указу президента РФ № 100 от 8 марта 2022 г., это можно сделать только с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Параллельно с этим был запущен процесс так называемого страхового урегулирования по оставшимся в стране самолетам зарубежных лизингодателей. Это было необходимо для эксплуатации этих судов на международных направлениях. Процесс представляет собой переход права собственности на взятые в лизинг ВС, самолеты передаются от иностранных лизингодателей к российским структурам.
В рамках этой процедуры новым собственником иностранных самолетов стала подведомственная Росавиации лизинговая компания «НЛК-финанс». Через нее ВС были вновь переданы в аренду российским авиакомпаниям, а иностранные лизингодатели прекратили свои требования по страховым полисам и по договорам лизинга к российским контрагентам. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% годовых на 15 лет, а одним из условий участия в страховом урегулировании для перевозчиков было софинансирование процедуры из собственной прибыли.
Наиболее активно урегулированием в таком формате занимается группа «Аэрофлот». Например, до конца 2025 г. она завершает страховое урегулирование по 36 самолетам на общую сумму $1,1 млрд («Ведомости» писали об этом 8 сентября).
Собеседник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний считает продление действия постановления № 412 неизбежным. «Мы вообще не рассматриваем вариант, при котором это постановление не будет продлено. Это стратегическое решение, которое будет принято», – уверен он.
S7 Airlines не видит предпосылок для сбоев в полетной программе, если постановление не будет продлено, сказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. Результаты трех лет показали, что отрасль и регулятор успешно адаптируются к внешним условиям, отметил он. S7 имеет обширный опыт урегулирования правового статуса флота, работа в этом направлении продолжается, добавил он.
По оценке Reuters от середины прошлого года, после введения санкций в 2022 г. в России осталось около 400 самолетов, которые принадлежали западным лизингодателям. К середине 2025 г. было завершено или находилось на финальной стадии урегулирование по 208 самолетам, на что, по расчетам «Коммерсанта», ушло не менее 460 млрд руб., включая средства ФНБ.
По состоянию на 6 октября современный парк 76 авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 ВС, говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. При этом «на крыле» на тот момент было 1088 самолетов.
Постановление № 412 является юридическим инструментом противодействия санкциям и его действие будет продлеваться, пока действуют ограничительные меры со стороны западных государств, считает заведующий кафедрой международного и гуманитарного права Президентской академии в Санкт-Петербурге Георгий Алексеев. С точки зрения международного права сложившуюся ситуацию он объясняет действием форс-мажора или применением государством доктрины публичного порядка для обеспечения транспортной безопасности.
Алексеев ожидает, что обязательства по оставшимся лизинговым контрактам будут исполнены «в разумный срок» после нормализации ситуации. По его мнению, иностранные лизингодатели, вероятно, рассчитывают на будущие платежи, а не на списание самолетов.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает рациональным продление действия постановления еще на три года. По его оценке, документ должен сохранять силу, пока в отношении российской авиационной отрасли действуют международные санкции и существует предмет для потенциальных споров с собственниками ВС.
Вместе с тем продлевать действие этого механизма бессрочно не имеет смысла, продолжает Пантелеев. Во-первых, ресурс этих самолетов не бесконечен, а во-вторых, еще предстоит урегулировать вопросы с лизингодателями после нормализации отношений с иностранными государствами, поясняет он. «Необходимо оформить развод цивилизованно, даже если российская авиаотрасль впредь не будет приобретать западную технику», – резюмирует эксперт.
«Ведомости» направили вопросы в Минфин, а также в «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air.