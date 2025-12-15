Авиакомпании просят продлить особый режим эксплуатации зарубежных самолетов

В рамках этой процедуры новым собственником иностранных самолетов стала подведомственная Росавиации лизинговая компания «НЛК-финанс». Через нее ВС были вновь переданы в аренду российским авиакомпаниям, а иностранные лизингодатели прекратили свои требования по страховым полисам и по договорам лизинга к российским контрагентам. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% годовых на 15 лет, а одним из условий участия в страховом урегулировании для перевозчиков было софинансирование процедуры из собственной прибыли.