«Ростех» усомнился в возвращении иностранных производителей самолетов

В госкорпорации отметили, что Boeing и Airbus уже сделали свой выбор, прекратив сотрудничество с Россией. По мнению представителей корпорации, в русской культуре «предателям верить не принято». Также для отечественного авиастроения желательно, чтобы все самолеты были произведены в России. Хотя, конечно, на переходном этапе доля иностранных самолетов может быть значительной. Но она должна постепенно уменьшаться по мере того, как зарубежные самолеты будут выводиться из эксплуатации.