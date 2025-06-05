«Ростех» усомнился в возвращении иностранных производителей самолетов
Госкорпорация «Ростех» сомневается в возможности возвращения иностранных производителей авиатехники на российский рынок. В сообщении компании подчеркивается, что необходимо стремиться к достижению 100%-ной доли отечественных самолетов в авиапарке России.
«Сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на наш рынок, выглядит фантастическим и не слишком патриотичным», – говорится в сообщении «Ростеха».
В госкорпорации отметили, что Boeing и Airbus уже сделали свой выбор, прекратив сотрудничество с Россией. По мнению представителей корпорации, в русской культуре «предателям верить не принято». Также для отечественного авиастроения желательно, чтобы все самолеты были произведены в России. Хотя, конечно, на переходном этапе доля иностранных самолетов может быть значительной. Но она должна постепенно уменьшаться по мере того, как зарубежные самолеты будут выводиться из эксплуатации.
«Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и «Суперджет-100», поставки которых ожидаются со следующего года – это будущее российской гражданской авиации», – пояснили в «Ростехе».
29 апреля состоялся первый полет МС-21 с полностью обновленными российскими системами. Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода (компания «Яковлев», входящая в ОАК). Во время тестового полета борт поднялся на высоту 3000 м, набрал скорость 580 км/ч. В ходе испытаний проверялась работа отечественной авионики, систем электроснабжения, кондиционирования и других ключевых компонентов. Все системы, включая новые российские разработки, отработали без замечаний.