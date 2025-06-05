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«Ростех» усомнился в возвращении иностранных производителей самолетов

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» сомневается в возможности возвращения иностранных производителей авиатехники на российский рынок. В сообщении компании подчеркивается, что необходимо стремиться к достижению 100%-ной доли отечественных самолетов в авиапарке России.

«Сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на наш рынок, выглядит фантастическим и не слишком патриотичным», – говорится в сообщении «Ростеха».

В госкорпорации отметили, что Boeing и Airbus уже сделали свой выбор, прекратив сотрудничество с Россией. По мнению представителей корпорации, в русской культуре «предателям верить не принято». Также для отечественного авиастроения желательно, чтобы все самолеты были произведены в России. Хотя, конечно, на переходном этапе доля иностранных самолетов может быть значительной. Но она должна постепенно уменьшаться по мере того, как зарубежные самолеты будут выводиться из эксплуатации.

«Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и «Суперджет-100», поставки которых ожидаются со следующего года – это будущее российской гражданской авиации», – пояснили в «Ростехе».

29 апреля состоялся первый полет МС-21 с полностью обновленными российскими системами. Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода (компания «Яковлев», входящая в ОАК). Во время тестового полета борт поднялся на высоту 3000 м, набрал скорость 580 км/ч. В ходе испытаний проверялась работа отечественной авионики, систем электроснабжения, кондиционирования и других ключевых компонентов. Все системы, включая новые российские разработки, отработали без замечаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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