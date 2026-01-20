Бизнес все чаще соперничает за корпоративные цвета при регистрации логотипов

Бизнес все чаще соперничает за корпоративные цвета при регистрации логотиповПравовая защита цвета даст правообладателю широкую монополию в продажах и рекламе
Компании стали все чаще соперничать за корпоративные цвета при регистрации товарных знаков. На похожие оттенки фиолетового претендуют «Яндекс» и «Точка банк», лаймовый цвет хотят зарегистрировать «Золотое яблоко» и «ОТП банк». Это следует из заявок на регистрацию за 2025 г., поданных в Роспатент и размещенных в официальных бюллетенях службы, обратили внимание «Ведомости».
По данным базы Роспатента, «Яндекс» подал заявку на регистрацию фиолетового товарного знака (Pantone 2097С) в сентябре 2025 г. Оттенок совпадает с цветом логотипа голосового помощника «Алиса». Регистрация запрашивалась в трех классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Компания намерена использовать его в следующих категориях: портативные колонки, медиаплееры, программное обеспечение искусственного интеллекта, доступ к базам данных и облачные технологии (цитата по ТАСС).
«Точка банк» регистрирует фиолетовый (Pantone 266C), чтобы «закрепить устойчивую связь бренда с основным цветом компании», пояснил представитель пресс-службы банка. Это один из самых узнаваемых атрибутов бренда, он используется в рекламных кампаниях и во всех остальных точках контакта с клиентом, добавил он.
Интерес компаний к регистрации цветовых обозначений в качестве товарных знаков связан с тем, что цветовое сочетание легче продвигать, говорит патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Бизнес будет стремиться воспользоваться таким инструментом, так как монополия на цвет позволяет гарантированно выделиться на полке супермаркета или в рекламе, добавляет генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. Представитель «Яндекса» заявил, что регистрация цветовых обозначений в качестве товарных знаков – это «стандартная практика для компаний, которые стремятся укрепить визуальный стиль своего бренда».
Если цветовое обозначение зарегистрировано как товарный знак, его можно монетизировать, заключая договоры франшизы, лицензионные договоры, т. е. франчайзи будут платить за использование цвета, отмечает Зуйков. Помимо этого российские бренды заинтересованы в том, чтобы обезопасить себя от «патентных троллей» и от конкурентов на внешних рынках, добавляет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Наличие регистрационного свидетельства существенно облегчает участие в спорах о схожих до степени смешения товарных знаках.
Например, по словам основателя и совладельца «Золотого яблока» Максима Паняка, подав заявку на регистрацию лаймового цвета (Pantone 389C), компания планирует в том числе бороться с мошенниками, использующими цвета и атрибутику бренда в своих целях. В условиях правовой охраны любое мимикрирование под средства индивидуализации «Золотого яблока» (логотип и цвет) повлечет издержки, отмечает руководитель практики «Интеллектуальная собственность» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Елена Баршай.
Впрочем, зарегистрировать цветовые товарные знаки в России довольно сложно. Роспатент изначально считает цвет или цветовое сочетание как обозначение, не обладающее различительной способностью, т. е. когда потребитель не понимает, что это товарный знак какого-то производителя, говорит Зуйков.
Какие компании получили защиту фирменного цвета
Компании-заявителю надо доказать, что потребитель устойчиво ассоциирует определенный цвет с конкретным товаром или услугой конкретной компании. «Это непросто даже при кажущейся очевидности наличия такой связи. Например, в случае с четырьмя крупнейшими розничными банками – условно «зеленым», «синим», «желтым» и «красным», – отмечает Барабаш.
Хрестоматийный пример – розовый цвет Vanish, зарегистрированный в качестве товарного знака и поддержанный известным слоганом «Розовый цвет – и пятен нет!», рассказывает Акиншина. Масштабная рекламная кампания бренда с запоминающимся слоганом стала одним из важных компонентов доказывания приобретенной различительной способности цвета, пояснила она. По словам Зуйкова, компании также предоставляют в Роспатент договоры продажи товара с использованием цветового сочетания, данные о затратах на рекламу, результаты опросов общественного мнения и т. д. Например, «Золотое яблоко» в мае 2025 г. провело опрос совместно с ВЦИОМом, по данным которого 73% респондентов называли лаймовый цвет узнаваемым атрибутом косметического ритейлера.
Подготовка к регистрации цвета занимает значительно больше времени, чем само рассмотрение заявки в Роспатенте (до 1,5 года), говорит Акиншина. Для подтверждения приобретенной различительной способности требуется длительное, широкое и интенсивное использование товарного знака – как минимум в течение 3–5 лет. Акиншина объясняет сложность процедуры тем, что регистрация цвета даст правообладателю очень широкую монополию. «Никто, кроме бренда Vanish, не вправе использовать розовый цвет для упаковки пятновыводителей», – пояснила она.
Всего в 2025 г. в Роспатент было подано 10 заявок на знаки, состоящие из одного или нескольких цветов, следует из собственных подсчетов «Ведомостей» по данным официальных бюллетеней Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 1–24 (2025). Одна заявка была отозвана заявителем, но затем вновь подана. В числе заявителей следующие: компания страхования «Ингосстрах» (синий Pantone 300C/300U), производитель уходовых средств и биологически активных добавок «Мирролла» и т. д.
Суммарно за 2023–2025 гг. было подано 28 цветовых заявок. Из них за три года широко известно только о двух удовлетворенных Роспатентом, обе – от компании Wildberries. Это фиолетовый моноцвет (Pantone 675C) под товарным знаком № 1023996 и градиент цветов: фуксия (Pantone 2395С), фиолетовый (Pantone 254C), темно-фиолетовый (Pantone 2617С) под товарным знаком № 1023991, сообщал в июне 2024 г. представитель пресс-службы компании. Таким образом, Wildberries закрепила за собой права на эти цвета в классе 35 МКТУ.
Как отметила Барабаш, даже при наличии почти неограниченного количества оттенков человеческий глаз воспринимает не так много базовых цветов. «К тому же мало кто захочет ассоциировать свой бренд, скажем, с оттенками черного или коричневого. Поэтому сейчас идет конкуренция именно за базовые цвета», – добавляет она. На примере с крупнейшими российскими банками видно, что с точки зрения маркетинга и рекламы ассоциирование бренда с конкретным цветом имеет высокую значимость, говорит Барабаш.
Крупные компании привыкли подавать заявки на регистрацию и регистрировать товарные знаки очень широко. Тогда как зарегистрировать цветовое сочетание в качестве товарного знака можно лишь для тех товаров или услуг, для которых это сочетание стало известным потребителю, говорит Зуйков. «Яндекс» и «Точка банк» или «Золотое яблоко» и «ОТП банк» подали заявки на большое количество товаров или услуг. Но компании не являются конкурентами между собой. То есть потенциально все они способны получить права на цветовое сочетание, если смогут убедить Роспатент в том, что цветовое сочетание ассоциируется потребителем именно с их компанией, считает он.
По словам представителя «Точка банка», регистрация похожих цветовых товарных знаков с «Яндексом» не будет проблемой, так как банк подал заявку на регистрацию цветового обозначения в 36-м классе МКТУ (банковские услуги). Подготовка заявки банком заняла около года, а ее «одновременная подача с «Яндексом» – случайное совпадение», сказал он.
«Ведомости» направили запрос в Роспатент с просьбой прокомментировать подсчеты, а также в «ОТП банк».