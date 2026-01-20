Бизнес все чаще соперничает за корпоративные цвета при регистрации логотипов

Крупные компании привыкли подавать заявки на регистрацию и регистрировать товарные знаки очень широко. Тогда как зарегистрировать цветовое сочетание в качестве товарного знака можно лишь для тех товаров или услуг, для которых это сочетание стало известным потребителю, говорит Зуйков. «Яндекс» и «Точка банк» или «Золотое яблоко» и «ОТП банк» подали заявки на большое количество товаров или услуг. Но компании не являются конкурентами между собой. То есть потенциально все они способны получить права на цветовое сочетание, если смогут убедить Роспатент в том, что цветовое сочетание ассоциируется потребителем именно с их компанией, считает он.