Суд обратил в доход государства 61% акций «Восточной верфи»

Доля гособоронзаказа в общем объеме продукции «Восточной верфи» в 2024 г. составила 12,7%, указано в ее отчете. При этом строительство малых морских танкеров по госконтракту приостановлено заказчиком с 2022 г., отмечается в документе. На тот момент завод строил шесть гражданских судов (пять краболовов и один ярусолов), три из них переданы заказчику. В октябре 2024 г. верфь заключила контракты с рыбокомбинатом «Островной» на строительство еще двух ярусоловов.