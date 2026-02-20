Суд обратил в доход государства 61% акций «Восточной верфи»Предприятие может быть передано Объединенной судостроительной корпорации
Ленинский районный суд Владивостока 19 февраля удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ и обратил в доход государства 61,16% акций «Восточной верфи». Об этом сообщила 20 февраля объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края. Ответчиками по делу выступали бывший председатель совета директоров верфи Геннадий Лазарев – бывший депутат Приморья и экс-ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, а также бывший прокурор Приморья Валерий Василенко и другие физические и юридические лица.
Суд постановил обратить в доход государства 26 009 обыкновенных именных акций, принадлежавших Лазареву, и 17 000 акций, зарегистрированных на бенефициара Тамару Леонтьеву, говорится в сообщении. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса» на 2023 г., Лазареву принадлежало 36,99% акций верфи, Леонтьевой – 24,17%.
Кроме того, суд конфисковал свыше 260 объектов недвижимости общей стоимостью более 2 млрд руб., признав их имуществом коррупционного происхождения. Решение направлено к немедленному исполнению.
«Восточная верфь» – одно из старейших судостроительных предприятий Дальнего Востока, основанное в 1952 г. на базе Владивостокского судостроительного завода для создания скоростных кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил. В составе предприятия – цеха, два эллинга, ремонтно-спусковой док и достроечная набережная длиной 180 м с портальными кранами.
Верфь может строить суда длиной до 100 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2500 т. Завод включен в перечень стратегических предприятий (распоряжение правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р) и имеет комплект лицензий на работу с гостайной и выполнение гособоронзаказа, говорится в его отчете за 2024 г.
В августе 2023 г. приказом Минпромторга права всех акционеров «Восточной верфи» были приостановлены, а управление передано Амурскому судостроительному заводу (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), говорится в отчете предприятия за 2024 г. Основанием стал указ президента № 139 (от 3 марта 2023 г.) и постановление правительства № 438 (от 21 марта 2023 г.), следует из того же документа. Эти акты разрешают Минпромторгу приостанавливать права акционеров стратегических предприятий, если их действия угрожают выполнению гособоронзаказа.
Миноритарными акционерами верфи, по данным «СПАРК-Интерфакса», являются физические лица – Игорь, Ольга и Андрей Мирошниченко.
В октябре 2022 г. «Восточная верфь» обратилась с иском о собственном банкротстве в арбитраж Приморского края. Рассмотрение дела не завершено. Одним из крупнейших кредиторов предприятия является ПСБ, следует из карточки дела. В рамках отдельного судебного спора банк предъявил верфи иск на 3,25 млрд руб. долга по четырем кредитам и выиграл его во всех инстанциях.
В 2022 г. выручка «Восточной верфи» составила 4,6 млрд руб. по РСБУ при чистом убытке 274 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2023 г. выручка сократилась более чем на 60% до 1,7 млрд руб., а чистый убыток, по данным отчетности предприятия, вырос до 576 млн руб. В 2024 г. заводу удалось получить чистую прибыль 175 млн руб. при выручке 1,9 млрд руб.
Доля гособоронзаказа в общем объеме продукции «Восточной верфи» в 2024 г. составила 12,7%, указано в ее отчете. При этом строительство малых морских танкеров по госконтракту приостановлено заказчиком с 2022 г., отмечается в документе. На тот момент завод строил шесть гражданских судов (пять краболовов и один ярусолов), три из них переданы заказчику. В октябре 2024 г. верфь заключила контракты с рыбокомбинатом «Островной» на строительство еще двух ярусоловов.
В аудиторском заключении к отчету за 2024 г. говорится, что межведомственная комиссия прорабатывает вопрос интеграции предприятия в состав ОСК. Представитель корпорации отказался от комментариев.
Директор по развитию ИАА «ПортНьюс» Надежда Малышева сомневается, что «Восточная верфь» представляет для ОСК интерес как стратегический актив. По ее мнению, государство передало корпорации управление национализированными акциями практически безальтернативно – других судостроительных госкорпораций в стране нет.
Кроме того, у ОСК есть планы по строительству новой верфи в Приморском крае, напоминает Малышева. Эксперт не исключает, что «Восточную верфь» могут продать или передать за символический рубль, как это произошло в 2025 г. с Хабаровским судостроительным заводом.
Изъятие акций у двух акционеров не означает, что остальные обязаны продавать свои пакеты, комментирует партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но поскольку государство консолидировало большой пакет акций, оно обязано направить всем остальным акционерам предложение о выкупе акций, уточняет он.
«Ведомости» направили вопросы в Генпрокуратуру, Минпромторг и ПСБ.