Потанин не смог вернуть контроль над своим благотворительным фондом в Англии

В день включения Потанина в санкционный список благотворительная комиссия начала расследование в отношении Potanin Foundation и запретила управляющим без ее одобрения совершать любые сделки, а Потанину осуществлять полномочия учредителя. В сентябре 2022 г. регулятор уведомил Потанина о намерении отстранить его от должности учредителя и прекратить его членство в фонде, а в июне следующего года воплотил угрозу в жизнь. В основе решения комиссии – вывод о том, что после включения в санкционный список участие Потанина в деятельности организации является «ненадлежащим исполнением обязанностей» с его стороны, а отстранение необходимо или желательно для защиты имущества фонда.