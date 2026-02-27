Потанин не смог вернуть контроль над своим благотворительным фондом в Англии

Потанин не смог вернуть контроль над своим благотворительным фондом в АнглииШансы на оспаривание остаются, но невысокие, говорят юристы
Миллиардер Владимир Потанин не смог вернуть контроль над своим британским благотворительным фондом Potanin Foundation, потерянный после подпадания под местные санкции, узнали «Ведомости». Общая регулирующая палата Трибунала первой инстанции 25 февраля отклонила апелляцию бизнесмена на соответствующее решение благотворительной комиссии Англии и Уэльса.
Консультативный отказ
В 2005 г. Потанин зарегистрировал Potanin Foundation в Соединенном Королевстве как юрлицо, а в 2006 г. в государственном регуляторе – благотворительной комиссии. Потанин был единственным учредителем, участником и спонсором фонда. За все время существования организации он пожертвовал ей около $100 млн, фонд их инвестировал и предоставлял гранты из полученного дохода.
Доказательства, представленные защитой Потанина в Общую регулирующую палату в рамках апелляции, свидетельствуют, что бизнесмен через представителей вносил свой вклад в деятельность Potanin Foundation по вопросам стратегии, международного позиционирования, инвестиционных перспектив и проч. Показания доверительных управляющих (с момента регистрации до конца 2021 г. фонд сотрудничал с британской CAF Global Trustees) свидетельствуют, что Потанин никогда не занимался повседневными делами благотворительной организации и не имел прямого контроля над ее счетами или инвестиционными структурами.
После начала спецоперации России на Украине, в марте – апреле 2022 г., от работы с Potanin Foundation начали отказываться давние консультанты: управлявший инвестициями J.P. Morgan, аудитор Deloitte, юрфирма Edwin Coe (ее партнер был корпоративным секретарем фонда). Санкции против Потанина министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании ввело 29 июня 2022 г. С тех пор любые операции с имуществом, принадлежащим или контролируемым бизнесменом, запрещены без лицензии на это под страхом уголовного преследования.
В день включения Потанина в санкционный список благотворительная комиссия начала расследование в отношении Potanin Foundation и запретила управляющим без ее одобрения совершать любые сделки, а Потанину осуществлять полномочия учредителя. В сентябре 2022 г. регулятор уведомил Потанина о намерении отстранить его от должности учредителя и прекратить его членство в фонде, а в июне следующего года воплотил угрозу в жизнь. В основе решения комиссии – вывод о том, что после включения в санкционный список участие Потанина в деятельности организации является «ненадлежащим исполнением обязанностей» с его стороны, а отстранение необходимо или желательно для защиты имущества фонда.
Угадать санкции
Через месяц Потанин опротестовал решение благотворительной комиссии в общей регулирующей палате. Но 25 февраля этого года жалоба была отклонена. Фидуциарная ответственность Потанина, основанная на безграничной преданности интересам фонда, требовала активных мер для защиты организации от «предвидимого паралича» в случае санкционирования учредителя и единственного участника, посчитала палата. Поэтому нежелание бизнесмена добровольно уйти в отставку до «предсказуемого» включения в санкционный список Соединенного Королевства (перед этим в свои списки его включили Канада и Австралия) и после него представляло собой ненадлежащее исполнение обязанностей, решил регулятор.
Уход Потанина не решил бы всех трудностей, признала палата, но устранил бы или по крайней мере значительно смягчил перспективу того, что третьи стороны сочтут себя неспособными поддерживать фонд. Вместо этого бездействие Потанина оставило организацию беззащитной перед теми последствиями, которые, как и следовало ожидать, произошли, констатировал регулятор.
Из решения Общей регулирующей палаты Трибунала первой инстанции по апелляции Владимира Потанина
Альтернативы отставке Потанина – бессрочное временное управление или бездействие до пересмотра его включения в санкционный список – были либо нежизнеспособны, либо не отвечали наилучшим интересам фонда, посчитала палата.
Решение палаты исходит из санкций против Потанина и поэтому, по мнению советника юрфирмы «МЭФ Legal» Николая Строева, носит политический характер: рестрикции сами по себе являются политически мотивированными. С одной стороны, палата обосновала, что Потанин мог разумно предвидеть введение в отношении него ограничений в Англии, с другой – возникает вопрос, где проходит граница между разумной осторожностью и необходимостью «угадать» санкции, заметил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин.
Потанин может попытаться оспорить решение палаты в Высшем трибунале, но столкнется в этом случае с двумя препятствиями: разрешение на апелляцию надо получить, а решение может быть оспорено именно по вопросам права, а не фактов или их оценки, указал Кузьмин.