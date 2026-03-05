Более 4000 китайских компаний зарегистрировано в России в прошлом году

Более 4000 китайских компаний зарегистрировано в России в прошлом годуВ онлайн-торговле их количество выросло в 2,4 раза
Число зарегистрированных в России компаний с китайским участием в 2025 г. выросло до 4084, что на 35% больше, чем в 2024 г. (3020). Такие расчеты приводит «Т-бизнес» в своем исследовании «Динамика российских компаний и ИП, которыми владеют и управляют китайцы» на основе данных ФНС, а также обезличенных данных клиентов. При этом индивидуальное предпринимательство (ИП) как правовая форма ведения бизнеса востребована у китайцев значительно меньше. В 2025 г. таких в России было зарегистрировано 754 (-12%) после 858 в 2024 г., отмечают аналитики. За два последних года число новых китайских компаний в России увеличилось на 86% – это самый быстрый темп наращивания активности среди иностранных компаний, указано в исследовании.
Наиболее популярным видом деятельности предпринимателей из КНР в России стала электронная торговля (e-commerce) – такие компании по итогам прошлого года составили более 50% от всех зарегистрированных ООО с китайским участием. Их число достигло 2077 после 858 в 2024 г., следует из данных «Т-бизнеса». При этом ИП в этом сегменте также непопулярны – их за прошлый год было создано всего 331, пишут аналитики. Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы, говорится в исследовании.
Порядка 80% трансграничной торговли российских маркетплейсов приходится на Китай, говорил в сентябре 2025 г. министр экономического развития Максим Решетников. К середине 2024 г. каждый пятый продавец на Ozon был из КНР, писали «Ведомости». В феврале Минэк выступил с предложением уравнять комиссии комиссии отечественных и зарубежных селлеров, чтобы устранить существующий сейчас дисбаланс. Ранее с такой же позицией выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушов.
Вторым по популярности видом деятельности среди китайских предпринимателей стала оптовая торговля (19% от новых компаний). Также востребованы розничная торговля (9,24%), производство (3,43%), торговля и ремонт авто (2,96%)
При этом офлайн-розничная торговля впервые обогнала e-commerce по темпам прироста регистраций новых бизнесов с китайским участием, ускорившись за год в 2,7 раза (с 14% до 38%). При этом в онлайн-сегменте динамика наоборот замедлилась в 1,6 раза по сравнению с 2024 г. (с 166% до 105%), обращают внимание аналитики.
Для выхода на рынок РФ китайцы не только активно открывают свой бизнес, но и становятся собственниками и руководителями уж существующих российских компаний. В прошлом году на три зарегистрированных китайцами компании в России приходилась одна приобретенная, пишут аналитики. В 2025 г. число ООО и ИП, которые после регистрации стали аффилированными с Китаем, выросло на 10% за год и достигло 1278 компаний, указано в исследовании.
Самыми популярными для работы китайских ООО регионами стали Москва и Подмосковье – на них приходится 51,4%. Лидируют также Амурская область (7,1%), Приморский край (6,2%), Санкт-Петербург (6%) Хабаровский (3,3%) и Забайкальский края (3,1%). При этом наиболее высокая концентрации китайских компаний по итогам прошлого года зафиксирована в Еврейском АО (15,5%), Амурской области (10,8%) и Калмыкии (9%). В этих субъектах предприниматели из КНР становятся «заметной частью локальной экономики», отмечают аналитики.
Высокие пошлины США на китайские товары, которые привели к заметному снижению экспорта (не менее чем на 25%), стимулируют производителей из КНР искать новые рынки сбыта, отмечает руководитель управления интернет-торговли «Т-Бизнеса» Сергей Зятиков. Россия становится одним из наиболее понятных и перспективных направлений: географическая близость, лояльность к китайской продукции и емкий рынок – с учетом стран Евразийского экономического союза это порядка 200 млн потребителей, добавляет он.