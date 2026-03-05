Более 4000 китайских компаний зарегистрировано в России в прошлом году

Число зарегистрированных в России компаний с китайским участием в 2025 г. выросло до 4084, что на 35% больше, чем в 2024 г. (3020). Такие расчеты приводит «Т-бизнес» в своем исследовании «Динамика российских компаний и ИП, которыми владеют и управляют китайцы» на основе данных ФНС, а также обезличенных данных клиентов. При этом индивидуальное предпринимательство (ИП) как правовая форма ведения бизнеса востребована у китайцев значительно меньше. В 2025 г. таких в России было зарегистрировано 754 (-12%) после 858 в 2024 г., отмечают аналитики. За два последних года число новых китайских компаний в России увеличилось на 86% – это самый быстрый темп наращивания активности среди иностранных компаний, указано в исследовании.