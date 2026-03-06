«Химмед» начнет производить особо чистые кислоты для микроэлектроники

«Химмед» начнет производить особо чистые кислоты для микроэлектроникиПомимо реактивов завод займется производством фармацевтических субстанций и лабораторного оборудования
Российский производитель и дистрибутор химпродукции «Химмед» до начала осени начнет выпускать особо чистые кислоты и реактивы для микроэлектроники и медицины. Среди них гидроксид аммония, фтористый аммоний, соляная, фосфорная, азотная, плавиковая, серная и щавелевая кислоты. Инвестиции в создание производственных мощностей и инфраструктуру составили 1 млрд руб., еще 350–500 млн руб. компания потратила на закупку оборудования. Об этом «Ведомостям» рассказал президент многопрофильного холдинга «Химмед» Николай Цурков. Половина выделенных средств – собственные инвестиции компании, еще половина – заемные, уточнил он.
Производственно-складской кластер будет расположен в Подольске на территории бывшего Подольского химического завода. Завод планирует выпускать 50 000 л кислот и реактивов для микроэлектроники и до 4 т продукции для фармацевтики в год, уточнил представитель «Химмеда». Контроль содержания примесей в химвеществах для микроэлектроники ведется по 65 элементам, а их концентрация измеряется на уровне 10 ppt (10 частей на триллион, особо чистый реактив – «Ведомости»), добавил он.
Вещества, которые будет производить «Химмед», применяются в микроэлектронике в кристальном производстве в процессе формирования чипов на пластине, объяснил представитель «Микрона» (входит в ГК «Элемент»). Для микроэлектронного производства в первую очередь необходимы особо чистые кислоты, добавил независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Производство кислот в России было освоено давно, но процесс очистки – нет, поскольку не было спроса на высокочистые вещества, подчеркнул он. Уровень 10 ppt достаточно высокий, чтобы можно было заниматься производством чипов по передовым технологиям, добавил он.
Помимо этого компания планирует производить продукцию для гистологии, включая изопропанол, ксилол, формалин, парафин, эозин и гематоксилин, а также декальцинирующие растворы и транспортные среды, уточнил представитель «Химмеда». По его словам, еще одним направлением станет заказной синтез активных фармацевтических субстанций для ветеринарии и медицины по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика, определяет нормы и правила производства, контроля качества, хранения и транспортировки лекарств. – «Ведомости»). Реагенты для гистологии будут применяться для онкодиагностики и проведения патоморфологических исследований.
В сегменте активных фармацевтических субстанций (АФС) речь идет о производстве компонентов для лекарственных препаратов и ингредиентов для косметической отрасли, добавил представитель компании.
Как развивается химпромышленность в России
Консалтинговая компания Kept оценивала объем российского рынка реагентов для фармацевтики, медицины и науки за 2024 г. в 286 млрд руб. В консервативном сценарии среднегодовой рост до 2030 г. составит 8,6%, следует из доклада Kept. Ключевым драйвером роста рынка, по оценкам аналитиков компании, станет рост спроса со стороны фармкомпаний, локализующих производство в РФ, и игроков рынка частной лабораторной диагностики. Ограничивает развитие рынка сложная процедура замены поставщика реагентов, так как она сопряжена с рисками выхода оборудования из строя, говорится в докладе Kept.
Впрочем, «Химмед» планирует наладить выпуск и лабораторного оборудования по полному циклу, уточнил Цурков. В планах компании производить масс-спектрометры, вакуумные насосы, хроматографические колонки, а также ультрафиолетовые и рентгеновские лампы.
Эксперты затрудняются оценить объем российского рынка АФС: Федеральная таможенная служба не публикует детализированную статистику импорта с апреля 2022 г. А подсчеты объемов российского производства АФС фактически не ведутся, говорит директор по развитию аналитической компании (специализируется на фармацевтике) RNC Pharma Николай Беспалов.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг с просьбой предоставить данные о внутреннем производстве фармсубстанций.
Сколько зарабатывает «Химмед»
Большинство российских производителей фармсырья специализируются на простейшей неорганике, переработке растительного или животного сырья либо на биотехе, подчеркнул Беспалов. Производителей активных фармацевтических ингредиентов химической природы сравнительно мало, среди них «Бион», «Полисинтез», «Мир-фарм», «Усолье – Сибирский ХФЗ» и др., перечислил он. В связи с глобальной геополитической обстановкой возникают существенные изменения в логистических цепочках и сложности с международными расчетами, добавила генеральный директор ООО «ИИХР» (входит в ГК «Химрар», участник НТИ «Нейронет») Наталья Папазова. При закупке химических реактивов через российских дистрибуторов зачастую выясняется, что исходные партии продукции импортируются из-за рубежа, в частности из Китая, Индии и ряда европейских стран, добавила она.
Появление в России собственного производства, даже если речь идет просто о дополнительной очистке крупнотоннажных партий импортируемого сырья, позволит сформировать складские запасы, снизить зависимость от нестабильных поставок и минимизировать операционные и финансовые риски, подчеркнула Папазова.
В России производителей высокоочищенных химических реактивов сравнительно немного – сектор специализированного производства таких веществ развит слабее, чем крупнотоннажная химия, отметила Папазова. В основном это предприятия, производящие химические присадки, удобрения, добавки для пищевой промышленности и полимерные материалы, перечислила она.
После расширения объема преференций в отношении отечественных фармпроизводителей спрос на российское сырье будет расти, говорит Беспалов. С 30 июня в стране должен заработать механизм «второй лишний» для стратегически значимых лекарств, произведенных по полному циклу (т. е. включая субстанцию). Это правило в госзакупках, которое применяется для стимулирования внутреннего производства и поддержки российских компаний.
Успех предприятия «Химмед», по мнению Беспалова, будет определяться номенклатурой и стоимостью фармсырья. Конкурировать с китайскими и индийскими производителями АФС (страны – лидеры в этом сегменте) удастся только в том случае, если «Химмед» будет выпускать дорогие и технологичные продукты, которые либо находятся в дефиците в КНР и Индии, либо производить в России их будет дешевле, пояснил он.
Отдельные реагенты для лабораторной диагностики тоже бывает проблематично приобрести на внутреннем рынке, поэтому спрос на продукцию предприятия в конечном счете может быть довольно высоким, резюмировал Беспалов.