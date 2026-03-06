«Химмед» начнет производить особо чистые кислоты для микроэлектроники

Как развивается химпромышленность в России

Развитие химической промышленности в России проходит в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Согласно ему, к 2030 г. в России должно появиться не меньше 150 высокотехнологичных производств, в числе которых производства мало- и среднетоннажной химической продукции. Объем выпуска продукции в химической отрасли должен превысить 11 трлн руб., тогда как в 2024 г. он, по данным Минпромторга, составил 8,7 трлн руб. При господдержке должны быть разработаны 23 химические цепочки и 36 новых композитных материалов, что позволит выпускать более 700 востребованных химических продуктов для фармацевтической, пищевой промышленности, а также авиационной, атомной и машиностроительной отраслей. Доля импорта химической продукции в объеме потребления в стране к 2030 г. должна составить 30%. Уровень технологической независимости по новым материалам и химии к 2030 г. должен достичь 100%.