Главная / Политика /

Путин провел совещание по развитию микроэлектроники: главное

Для повышения эффективности управления развитием отрасли будет создана межведомственная комиссия
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития отечественной электронной промышленности. Глава государства подчеркнул ключевую роль микроэлектроники для обеспечения технологического суверенитета, экономического роста и обороноспособности страны, сообщается на сайте Кремля.

На совещании рассматривались вопросы разработки и производства электронной компонентной базы, современных интегральных схем. По словам Путина, ведущие государства и объединения – США, Китай, страны Евросоюза – ориентируются на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки в электронике.

«...Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул российский лидер.

Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития

Экономика / Правила

Особое внимание было уделено необходимости оснащения Вооруженных сил (ВС) России и гражданского сектора умной техникой на базе отечественных решений. Несмотря на наличие в стране серьезных научных заделов, сильных школ и формирующейся инфраструктуры, включая недавно открытый центр фотоники для производства интегральных схем, требуется наращивание усилий по созданию собственной технологической платформы в микроэлектронике.

Путин отметил, что  в целом нужно кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. По словам российского лидера, ему известно об идее создания соответствующей межведомственной комиссии. Он попросил Администрацию президента и правительство определить детали работы такой комиссии. Путин также сказал, что ее возглавят первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров  и помощник президента Андрей Фурсенко.

22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на совещании по развитию микроэлектроники выступят министр промышленности и торговли Антон Алиханов, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, мэр Москвы Сергей Собянин, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

