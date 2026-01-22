Путин провел совещание по развитию микроэлектроники: главное

Путин провел совещание по развитию микроэлектроники: главноеДля повышения эффективности управления развитием отрасли будет создана межведомственная комиссия
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития отечественной электронной промышленности. Глава государства подчеркнул ключевую роль микроэлектроники для обеспечения технологического суверенитета, экономического роста и обороноспособности страны, сообщается на сайте Кремля.
На совещании рассматривались вопросы разработки и производства электронной компонентной базы, современных интегральных схем. По словам Путина, ведущие государства и объединения – США, Китай, страны Евросоюза – ориентируются на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки в электронике.
«...Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул российский лидер.
Особое внимание было уделено необходимости оснащения Вооруженных сил (ВС) России и гражданского сектора умной техникой на базе отечественных решений. Несмотря на наличие в стране серьезных научных заделов, сильных школ и формирующейся инфраструктуры, включая недавно открытый центр фотоники для производства интегральных схем, требуется наращивание усилий по созданию собственной технологической платформы в микроэлектронике.
Путин отметил, что в целом нужно кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. По словам российского лидера, ему известно об идее создания соответствующей межведомственной комиссии. Он попросил Администрацию президента и правительство определить детали работы такой комиссии. Путин также сказал, что ее возглавят первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.
22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на совещании по развитию микроэлектроники выступят министр промышленности и торговли Антон Алиханов, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, мэр Москвы Сергей Собянин, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.