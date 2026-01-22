Путин провел совещание по развитию микроэлектроники: главное

Путин отметил, что в целом нужно кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. По словам российского лидера, ему известно об идее создания соответствующей межведомственной комиссии. Он попросил Администрацию президента и правительство определить детали работы такой комиссии. Путин также сказал, что ее возглавят первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.