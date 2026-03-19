Россияне увеличили траты на покупку одежды и обуви за границей почти в 2,5 раза

Россияне увеличили траты на покупку одежды и обуви за границей почти в 2,5 разаОбъем трансграничных заказов растет на фоне активного развития этого направления у маркетплейсов
Граждане России в прошлом году потратили на покупку и доставку одежды и обуви из-за рубежа 67,6 млрд руб., подсчитала Ассоциация компаний интернет‑торговли (АКИТ). По ее данным, это на 137% превышает результаты 2024 г. Правда, тогда, по словам представителя этой организации, годовая динамика была чуть выше – 179% до 28,5 млрд руб. С цифрами АКИТ согласен и глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.
Увеличение оборота одежды, обуви и аксессуаров в трансграничном сегменте подтверждают и опрошенные «Ведомостями» маркетплейсы, занимающиеся развитием этого направления. В частности, об этом говорит представитель Wildberries, но конкретные показатели он не раскрывает. Стабильный спрос на такую продукцию фиксируют и в «AliExpress СНГ». В CDEK.Shopping продажи одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году выросли на 25%, отмечает представитель компании.