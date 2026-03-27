Предприятия чермета РФ отчитались о снижении финансовых показателей в 2025 году

Чистая прибыль НЛМК снизилась в 2025 г. почти в два раза к уровню предыдущего года и составила 63,1 млрд руб., следует из отчета. Выручка компании в прошлом году сократилась на 15% до 831,4 млрд руб. Себестоимость продаж составила 591,5 млрд руб., что на 1% ниже показателя 2024 г. Прибыль до налогообложения составила 84,9 млрд руб., что вдвое ниже показателя предыдущего года. Чистый долг НЛМК по итогам 2025 г. вырос в 4,5 раза до 45,7 млрд руб.