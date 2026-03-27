Война на Ближнем Востоке вызвала кратный рост цен на авиаперевозки

Война на Ближнем Востоке вызвала кратный рост цен на авиаперевозкиВысокая стоимость авиабилетов может сохраниться даже в случае замирения
С начала военной операции США и Израиля против Ирана рост цен на авиабилеты на некоторых дальнемагистральных маршрутах между Азией и Европой составил 560%, сообщило Bloomberg на основе данных консалтинговой компании Alton Aviation Consultancy (AAC). Резкое подорожание авиаперевозок произошло из-за продолжающихся боевых действий в зоне Персидского залива, ключевого авиационного коридора в мире и региона – поставщика топлива.
По подсчетам AAC, по состоянию на 23 марта на 560% до $3318 выросла по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу. За тот же период до $2870 (рост на 505%) выросли цены на билеты из Бангкока во Франкфурт. В среднем, по прогнозам аналитиков, стоимость перелета по ключевым маршрутам из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в июне будет примерно на 70% выше, чем в аналогичное время 2025 г. Больше всего подорожают рейсы из Сиднея в Лондон – с $725 в июне 2025 г. более чем до $1500 этим летом. Эти цифры включают как прямые рейсы, так и рейсы с одной пересадкой, в том числе транзитные рейсы через узловые аэропорты Персидского залива.