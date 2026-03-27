Война на Ближнем Востоке вызвала кратный рост цен на авиаперевозки

По подсчетам AAC, по состоянию на 23 марта на 560% до $3318 выросла по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу. За тот же период до $2870 (рост на 505%) выросли цены на билеты из Бангкока во Франкфурт. В среднем, по прогнозам аналитиков, стоимость перелета по ключевым маршрутам из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в июне будет примерно на 70% выше, чем в аналогичное время 2025 г. Больше всего подорожают рейсы из Сиднея в Лондон – с $725 в июне 2025 г. более чем до $1500 этим летом. Эти цифры включают как прямые рейсы, так и рейсы с одной пересадкой, в том числе транзитные рейсы через узловые аэропорты Персидского залива.