Bosco нарастит мощности по пошиву спортивной формыВ 2026 году группа компаний снабдила одеждой отечественную паралимпийскую сборную
Группа компаний магазинов модной одежды и аксессуаров Bosco планирует увеличить объемы производства экипировки для российских спортсменов. Об этом корреспонденту «Ведомостей» рассказал председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. Намерения объединения он озвучил во время визита на «Мануфактуры Bosco» национальной паралимпийской сборной, официальным партнером и экипировщиком которой компания стала в 2026 г.
Сейчас форма выпускается в «штучном» режиме, уточнил Куснирович. За одну смену сотрудники предприятия изготавливают порядка 100 пуховиков и 150 горнолыжных курток, рассказала директор по производству «Мануфактур Bosco» Рашида Глазнева. Помимо этого на фабрике выпускаются трикотажные брюки. В ближайшее время этой одеждой планируют обеспечить спортсменов Центра спортивной подготовки сборных команд России. Позже она будет доступна и в рознице, рассказала «Ведомостям» Глазнева.