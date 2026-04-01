Bosco нарастит мощности по пошиву спортивной формы

Сейчас форма выпускается в «штучном» режиме, уточнил Куснирович. За одну смену сотрудники предприятия изготавливают порядка 100 пуховиков и 150 горнолыжных курток, рассказала директор по производству «Мануфактур Bosco» Рашида Глазнева. Помимо этого на фабрике выпускаются трикотажные брюки. В ближайшее время этой одеждой планируют обеспечить спортсменов Центра спортивной подготовки сборных команд России. Позже она будет доступна и в рознице, рассказала «Ведомостям» Глазнева.