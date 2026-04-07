«Лалибела кофе» открыла новый завод в Смоленской области

«Лалибела кофе» открыла новый завод в Смоленской областиИнвестиции в этот проект составили 2,5 млрд рублей
«Лалибела кофе» открыла завод по производству кофе в Смоленской области. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Предприятие начнет работу 7 апреля. На нем будут выпускать зерновой и молотый кофе, капсулы, дрип-пакеты, а также кофе формата «3 в 1».
После выхода на полную мощность площадка сможет выпускать до 18 000 т натурального и 7000 т растворимого кофе в год, сообщил представитель «Лалибела кофе». По словам управляющего партнера Walnut Capital Артема Моторного, на новый завод могут быть перенесены мощности со старых предприятий в Смоленске и Яхроме (последнее, ранее принадлежавшее Outspan International, специализировалось на фасовке растворимого кофе).
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам