Выпуск алкогольной продукции в России упал почти на 5%Спрос на отдельные напитки снижается на фоне роста акцизов
Производство алкогольной продукции в России в январе – марте 2026 г. сократилось на 4,9% год к году до 224,4 млн дал, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Среди основных категорий заметнее всего просело винодельческое направление. Производство виноградных вин снизилось на 12,1% до 7,35 млн дал, игристых – на 14,3% до 3,16 млн дал, ликерных – на 22,9% до 267 100 дал.
Такая динамика связана в основном с ростом цен на этот напиток, считает независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин. Это, по его словам, привело к тому, что люди стали экономить, поэтому российские вина при нынешней стоимости и стали хуже продаваться. Так, к примеру, средняя цена отечественного игристого вина в январе – феврале 2026 г. составила 591,17 руб. за бутылку, по данным Росстата. Это на 11,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Данные за март ведомство пока не приводит.