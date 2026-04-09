Выпуск алкогольной продукции в России упал почти на 5%

Такая динамика связана в основном с ростом цен на этот напиток, считает независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин. Это, по его словам, привело к тому, что люди стали экономить, поэтому российские вина при нынешней стоимости и стали хуже продаваться. Так, к примеру, средняя цена отечественного игристого вина в январе – феврале 2026 г. составила 591,17 руб. за бутылку, по данным Росстата. Это на 11,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Данные за март ведомство пока не приводит.