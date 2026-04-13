В России растет число раменных и лапшичных

В России растет число раменных и лапшичныхСпрос на азиатскую кухню сейчас формирует в основном молодежь
Число раменных и лапшичных в городах-миллионниках в апреле достигло 489, подсчитал геосервис 2ГИС. По его данным, это на 11,6% больше, чем было годом ранее. В компании также отмечают, что быстрее всего выросло количество раменных (+25%, до 210 заведений), тогда как сегмент лапшичных прибавил лишь 3,3%, достигнув 279 точек. За три года – с 2023 г. по апрель 2026 г. – общее число раменных и лапшичных в крупнейших городах увеличилось на 41%, подсчитали в 2ГИС. Драйвером в этот период тоже являлись раменные – их количество выросло в 2,2 раза, тогда как лапшичных – на 11%.
Рамен – традиционный японский суп с пшеничной лапшой, мясом и другими добавками. Обычно его подают в специализированных ресторанах. Аналитики 2ГИС, впрочем, указывают, что это блюдо все чаще появляется и в меню других заведений общепита. В городах-миллионниках количество таких позиций с 2023 г. увеличилось на 12,5%. При этом за тот же период вок (лапша, обжаренная с овощами, мясом или морепродуктами и соусом), наоборот, стал встречаться реже – число заведений с этим блюдом сократилось на 5%, отметили в 2ГИС, не раскрывая абсолютных цифр.