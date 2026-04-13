В России растет число раменных и лапшичных

Число раменных и лапшичных в городах-миллионниках в апреле достигло 489, подсчитал геосервис 2ГИС. По его данным, это на 11,6% больше, чем было годом ранее. В компании также отмечают, что быстрее всего выросло количество раменных (+25%, до 210 заведений), тогда как сегмент лапшичных прибавил лишь 3,3%, достигнув 279 точек. За три года – с 2023 г. по апрель 2026 г. – общее число раменных и лапшичных в крупнейших городах увеличилось на 41%, подсчитали в 2ГИС. Драйвером в этот период тоже являлись раменные – их количество выросло в 2,2 раза, тогда как лапшичных – на 11%.