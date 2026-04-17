Транзит казахстанского угля через Россию в начале года вырос в 1,5 раза

Транзит казахстанского угля через Россию в начале года вырос в 1,5 разаВ ближайшие месяцы поставки продолжат расти на фоне высоких цен на газ в Европе, считают эксперты
Казахстан в январе – феврале 2026 г. увеличил транзитные перевозки угля через территорию России в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 2,2 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости».
По данным агентства, основной рост транзита пришелся на поставки через порты Усть-Луга (Ленинградская обл.) и Тамань (Краснодарский край). Поставки через Усть-Лугу в январе – феврале увеличились в 1,7 раза более чем до 1 млн т, через терминал ОТЭКО в Тамани – в 1,5 раза до 880 000 т. Также казахстанский уголь, поставляемый по железной дороге транзитом через Россию, отгружается в портах Санкт-Петербург, Выборг (Ленинградская обл.) и Вентспилс (Латвия), следует из статистики Argus.
