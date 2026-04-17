Оператор зарядок для электрокаров Punkt E купил бизнес Sitronics Electro

Оператор зарядок для электрокаров Punkt E купил бизнес Sitronics ElectroСумма сделки могла составить от 850 млн до 2 млрд рублей, считают эксперты
Punkt E приобрела международный бизнес по оперированию электрозарядными станциями (ЭЗC) Sitronics Electro у Sitronics Group. Об этом говорится в сообщении компании 17 апреля. Сумму сделки стороны не раскрывают.
В рамках сделки к Punkt E переходит 100 собственных ЭЗС Sitronics Electro, а также 575 в управлении, пояснил «Ведомостям» управляющий директор Punkt E Константин Алябьев. Речь идет о станциях, которые управляются по операторским контрактам, в рамках которых собственник ЭЗС платит оператору процент от выручки за предоставление программного обеспечения для управления станцией, услуг мониторинга и сервиса.
ЭЗС Sitronics Electro располагаются на территории России, Армении и Киргизии. Помимо них, в периметр сделки вошло мобильное приложение, системы мониторинга и диспетчеризации электротранспорта, а также бизнес по проектированию и строительству зарядных хабов для общественного и коммерческого транспорта, следует из сообщения.
Федеральная сеть ЭЗС Punkt E суммарно насчитывает более 1000 станций в 61 регионе, пользовательская база – более 120 000 человек. В результате сделки электрозаправочная сеть Punkt E превысит 1600 станций, что делает компанию крупнейшим оператором зарядной инфраструктуры в стране, уточнил ее представитель. Общая база превысит 200 000 пользователей.
Процесс интеграции будет постепенным – в частности, будет переименование ЭЗС Sitronics Electro под бренд Punkt E, а также объединение приложений, начиная с команды разработчиков и дальнейшей интеграцией сервисов, добавил представитель компании.
После завершения сделки Sitronics Group сфокусируется на разработке и производстве решений для электромобильности, автономной навигации и береговых систем водного транспорта, приводятся в сообщении слова президента компании Алексея Марухина.
Рынок публичной зарядной инфраструктуры для электромобилей в России продолжает расти. В первом квартале 2026 г. число ЭЗС выросло до 9889 шт. (+3% в годовом выражении), следует из данных цифровой платформы 2Chargers, которая собирает базу данных об этой инфраструктуре.
Больше всего зарядок за отчетный период ввели в Москве (+51 станция), Краснодарском крае (+36), Новосибирской (+33) и Московской (+26) областях, а также в Санкт-Петербурге (+23).
Количество быстрых зарядных станций (DC, постоянный ток), которые по классификации платформы имеют мощность не менее 22 кВт, выросло почти на 5% с начала года до 5004 единиц. Динамика по медленным станциям (AC, переменный ток) существенно ниже – она составила +1,5% до 4885 ЭЗС. Еще на 15% увеличился ввод сверхбыстрых зарядок (DC, более 150 кВт) – до 152 единиц.
Покупка бизнеса Sitronics Electro поможет Punkt E диверсифицировать свои активы – присутствовать на разных рынках, включая проекты по развитию электротранспорта с властями регионов, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эффект для будущих операционных и финансовых результатов компании будет значительным, если она в результате сделки станет крупнейшим оператором ЭЗС в России и ряде стран ближнего зарубежья, добавила она.
По оценке Мильчаковой, сумма приобретения всего бизнеса может варьироваться от 900 млн руб. до 2 млрд руб. Однако с учетом низкой загрузки ЭЗС, премию за наличие компетенций и экспертизу в информационных технологиях, диспетчеризации и инфраструктуре для электробусов, а также клиентскую базу и мобильное приложение сделку можно оценить в 800-950 млн руб., считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
При этом общий рынок ЭЗС в России продолжит расти, хоть и небольшими темпами, считает председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Этому будет способствовать господдержка, которая фактически компенсирует до 60% стоимости DС-станции и помогает рынку постепенно развиваться, добавила эксперт.
Вместе с тем, средний уровень загрузки электрозаправок варьируется в диапазоне 5-10%, в некоторых случаях может достигать 15-20%, поэтому и срок окупаемости инвестиций составляет от полутора до шести лет, резюмировала Гордеева.