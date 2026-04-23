АГР запустил в Калуге завод по производству двигателей для Tenet и Jeland

Завод по производству двигателей в Калуге Volkswagen открыл еще в 2015 г. Производственная мощность площадки была на уровне 150 000 агрегатов в год. Немецкий концерн выпускал бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211, их в основном устанавливали на Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia. Часть произведенных моторов отправлялась на экспорт в Германию, Мексику, Испанию и Польшу. В 2021 г. компания планировала расширить производство, наладив к 2024 г. выпуск турбодвигателей объемом 1,4 л. Но в 2022 г. Volkswagen ушел из России, а его активы были проданы АГР.