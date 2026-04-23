АГР запустил в Калуге завод по производству двигателей для Tenet и Jeland

АГР запустил в Калуге завод по производству двигателей для Tenet и JelandЭто уже третье такое предприятие китайских автоконцернов в России
Холдинг АГР и китайская Defetoo запустили производство двигателей для легковых автомобилей в Калуге. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба российской компании. Годовой объем производства составит 150 000 моторов с возможностью расширения производства до 300 000 единиц в год.
Завод станет базовой площадкой для выпуска турбированных двигателей объемом 1,5 л (147 л. с.), 1,6 л (150 и 197 л. с.) и 2 л (197-249 л. с.). Ими будут оснащать все модели автомобилей, которые выпускает на совместных заводах АГР и Defetoo, т. е. речь идет о машинах Tenet и Jeland. Под этими брендами налажен выпуск китайских машин марок Chery и Jaecoo соответственно.
АГР в августе 2025 г. запустил на бывшем заводе Volkswagen в Калуге производство трех моделей Tenet: T4, T7 и T8. По итогам прошлого года объем выпуска достиг 50 000 единиц. Выпуск Jeland начался в этом году на бывшем заводе американской GM в Шушарах (Санкт-Петербург), который принадлежал Hyundai до ее ухода из РФ.
Завод двигателей АГР располагается на территории площадью 32 000 кв. м – фактически, где ранее было предприятие по выпуску атмосферных двигателей объемом 1,6 л Volkswagen Group. На площадке размещены линия сборки силовых установок, участки подготовки компонентов, логистическая инфраструктура, а также испытательные и измерительные лаборатории, отмечается в сообщении АГР.
Для перезапуска предприятия была проведена масштабная модернизация «с учетом современных требований к качеству и эффективности», написал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Существенно повышена автоматизация производства по сравнению с прежним, добавил он.
Во второй половине 2026 г. планируется запустить механическую обработку ключевых компонентов двигателя, включая блок цилиндров и головку блока. Кроме того, уже ведутся подготовительные работы к расширению производства, сообщает компания.
Завод по производству двигателей в Калуге Volkswagen открыл еще в 2015 г. Производственная мощность площадки была на уровне 150 000 агрегатов в год. Немецкий концерн выпускал бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211, их в основном устанавливали на Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia. Часть произведенных моторов отправлялась на экспорт в Германию, Мексику, Испанию и Польшу. В 2021 г. компания планировала расширить производство, наладив к 2024 г. выпуск турбодвигателей объемом 1,4 л. Но в 2022 г. Volkswagen ушел из России, а его активы были проданы АГР.
Запуск производства двигателей – важный шаг по углублению локализации производства для автомобильной компании, отмечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Это показывает серьезные намерения китайской стороны по расширению работы в России, добавил он.
Фактически это уже третий завод по выпуску двигателей, открытый в рамках локализации производства китайских машин РФ, говорит Удалов. В 2023 г. «Соллерс» запустил производство моторов объемом 2-2,7 л., предназначенные как для УАЗов, так и для внедорожников JAC, мощностью до 50 000 единиц в год. Китайский Haval в 2024 г. открыл аналогичное производство в Туле. Моторы объемом 1,5 л и 2 л предназначены для автомобилей группы Great Wall, частью которой является Haval. Мощность предприятия составила 150 000 единиц в год.
О планах создать производство двигателей также говорил коммерческий директор автозавода «Москвич» (бывший Renault Россия) Максим Златокрылец. На предприятии в кооперации с JAC, SAIC и GAC выпускаются машины под российскими брендами.
За освоение технологических операций в отношении двигателя внутреннего сгорания и отдельных компонентов к нему компания может получить нескольких сотен баллов локализации, говорит руководитель проектов практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Антон Румянцев. Например, операции по сборке двигателя, обработки блока цилиндров и обработки головки блока оцениваются совокупно в 215 баллов, добавил эксперт.
По данным Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), уровень локализации автомобилей Tenet сейчас в зависимости от модели и комплектации варьируется в диапазоне от 2370 до 2688 баллов, а Jeland – от 1850 до 3222 баллов. Этого достаточно для полной компенсации утильсбора компании-производителю в 2026 г.
Основной экономический эффект локализации – снижение зависимости от импорта и валютного курса, а значит – более предсказуемая себестоимость машин, говорит партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Денис Тверской.
При росте локализации некоторые бренды могли снижать цены на 5–7%, когда доля местных компонентов увеличивалась на несколько процентов, поэтому в среднесрочной перспективе двигатели российского производства позволят удерживать стоимость машин популярных моделей в ключевых сегментах, резюмировал эксперт.