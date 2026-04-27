«М.видео» выставит товары продавцов из Китая, ОАЭ и других стран

«М.видео» выставит товары продавцов из Китая, ОАЭ и других странКомпания начала трансграничную торговлю на своем маркетплейсе
На маркетплейсе «М.видео» запустили трансграничную торговлю, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, «М.видео» начнет продавать товары от продавцов из стран дальнего зарубежья, в том числе из Китая, Гонконга и ОАЭ. Раньше ритейлер торговал товарами только российских селлеров и собственными торговыми марками.
На первом этапе речь идет об электронике – смартфонах и устройствах крупных международных брендов, включая Apple и Samsung. Таким образом компания рассчитывает расширить ассортимент и усилить ценовое предложение.
