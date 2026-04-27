«М.видео» выставит товары продавцов из Китая, ОАЭ и других стран

На маркетплейсе «М.видео» запустили трансграничную торговлю, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, «М.видео» начнет продавать товары от продавцов из стран дальнего зарубежья, в том числе из Китая, Гонконга и ОАЭ. Раньше ритейлер торговал товарами только российских селлеров и собственными торговыми марками.