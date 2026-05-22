Проект регионального самолета «Ладога» меняет вектор развития

Проект регионального самолета «Ладога» меняет вектор развитияРаботы по гражданской версии судна приостановлены, грузовой займется Минобороны
Работа над гражданской версией турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлена, созданный по проекту задел планируется передать Минобороны. Об этом 21 мая объявил главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Меренков на конференции Росавиации по авиаобеспечению Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
По словам Меренкова, которые передал «Интерфакс», на базе самолета военные смогут создать либо рамповую грузовую версию, либо грузовую версию с боковой дверью, либо пассажирскую – но уже в своих интересах. При этом первый полет опытного образца разрешен, УЗГА планирует достроить самолет и поднять его в воздух в 2026 г., добавил Меренков.
